Светлана Калинкина ответила Наталье Радиной 23 19.12.2017, 17:48

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Светлана Калинкина

Главный редактор «Белорусского партизана» ответила на комментарий главного редактора Charter97.org.

Светлана Калинкина опубликовала на сайте «Белорусский партизан» свою статью под заголовком «Наташа, прими эстафету!». Правда, сам комментарий Натальи Радиной, на который отвечала Светлана Калинина, на сайте belaruspartisan.by, опубликован не был. Charter97.org приводит статью Калинкиной полностью:

«Если так и дальше пойдет, то однажды мы узнаем, что все, кто сбежал из страны, были настоящими, истинными, бесстрашными борцами-героями. Зато те, кто что-то пытался сделать здесь, в самой Беларуси, цветочки поливали, приспосабливались и жизни радовались. Это мой ответ главному редактору Хартии-97 Наталье Радиной, которая слишком легко сделала слишком глубокие выводы.

Однако я – за свободу мнений. И Наталья имеет право на свое мнение и на свои оценки. Хотя позицию по отношению к коллегам, на мой взгляд, заняла подлую. И не только по отношению к «Белорусскому партизану» – ко всем, кто тут живет и работает, и чьи материалы составляют основной контент того же сайта Хартия-97. А теперь – по сути ситуации.

За что заблокировали «Белорусский партизан», к которому все привыкли, официальной информации нет. Как устранить нарушения законодательства – неизвестно. Узнать невозможно, так как сайт находится вне зоны .by, и владелец доменного имени мертв.

Можно зарегистрировать Belaruspartisan.eu, net, info, life, biz… и далее все доменные зоны по списку. И бегать по сети через переадресации: открылись – блоканули, новый домен – опять блокада. Потому что, поскольку «нарушения законодательства не устранены», для этого остаются формальные основания. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы таких оснований не было. И, к сожалению, только с субъектами белорусского сегмента Интернета обязан объясняться наш Мининформ. Кто не понял – подумайте еще раз.

Лично мне ни один человек в Мининформе (а с представителями других ведомств я просто не встречалась) даже не намекал на какие-то условия или необходимость перейти в зону .by как способ разблокировки. Они вообще ничего не могли сказать. НИЧЕГО!!!! А теперь второй обсуждаемый момент – комментарии, которых на сайте в данный момент нет. Это, действительно, большая потеря. Не для «Партизана» – мы из-за них наживали только толпы оскорбленных и обиженных. Это большая потеря для свободы слова в Беларуси. Потому что «Белорусский партизан» оставался единственной площадкой с белорусским контентом, где комментарии не подвергались модерации. Даже на очень смелой Хартии такой демократии не было и нет.

Мне лично блок комментариев не нравился категорически. Мне было обидно, что «Партизан» время от времени становился трибуной для троллей разных цветов, что мы сами им давали возможность иметь аудиторию и «поливать» нас же что есть мочи. И наших друзей, и наших врагов, и наших оппонентов – всех. Но мы терпели, ничего не удаляли, ни во что не вмешивались.

Мы руководствовались той философией, что интернет – это саморегулируемая система. А, значит, на «красного тролля» обязательно должен найтись «белый», на «синего» – «зеленый»… Если кто-то наехал на "Партизан" кто-то обязательно за него заступится, если кто-то «поливает» Лукашенко – тогда пусть отрабатывают деньги его службы «информационной войны»…

И в итоге так или иначе устанавливается баланс, появляется дискуссия. Естественно, не всегда цивилизованная. Но, как говорится, народ не выбирают.

К тому же, дискуссии эти велись на сторонней площадке, которая никакого отношения к «Белорусскому партизану» не имеет. У нас появлялись только какие-то элементы этих дебатов в виде трансляции. Автоматически появлялись! Безо всякого вмешательства редакторов или, упаси Бог, модераторов. Но и этого хватило.

Судя по последнему «Клубу редакторов», именно «глас народа» переполнил чашу терпения власти по отношению к «Белорусскому партизану», и дальше никто уже не разбирался, где, собственно, этот голос звучит. Заблокировали. Поэтому теперь я прошу Наталью Радину проявить солидарность, продемонстрировать истинное уважение к свободе мнений как к ценности, во имя которой мы, собственно говоря, и работаем, и выпустить этот «глас народа» в прямой эфир на своем сайте. Без модерации, без отбора. Даже если там будут ругать не только Лукашенко, но и Хартию, и Белпартизан, и Калинкину, и Радину…

Свобода слова на то и свобода, что каждый имеет право высказаться. Даже тот, кто нам совсем не симпатичен.

Наташа, прими эстафету. Хотя бы на время. Пока мы тут с проблемами разберемся. Вернуть в открытый эфир свободную дискуссию – это было бы достойно Хартии-97, это было бы по-настоящему смело. А пока получилось подло».

Комментарий Натальи Радиной:

- Предложение Светланы Калинкиной — верх абсурда. Я не для того сидела в тюрьме, где меня заставляли, в том числе, отменить модерацию комментариев, чтобы сейчас на сайте Charter97.org резвились гэбэшные тролли. Комментарии — это часть контента сайта.

Да, «Хартия» не боится печатать со ссылками материалы с других сайтов, но «Белорусский партизан» брать статьи с «Хартии», даже в его защиту, категорически боится.

И вообще, уважаемая Светлана, вместо того, чтобы меряться смелостью, лучше подумать о реальном сотрудничестве и совместной защите от атак власти.