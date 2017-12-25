Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты РФ 26 25.12.2017, 17:40

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Алексей Навальный

Российский политик заявил, что решение ЦИК нарушает Конституцию.

Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты из-за его судимости по тяжелой статье. Необходимые для регистрации документы политик сдал в ЦИК вчера, 24 декабря, пишет varlamov.ru.

Документы у Навального, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, были "грамотно оформлены", проблема именно в судимости. Оппозиционер, выступая на этом заседании, заявил, что решение ЦИК нарушает Конституцию.