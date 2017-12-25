ИС: В «ЛДНР» прибывает по 300 грузовиков белорусской контрабанды в сутки 5 25.12.2017, 19:40

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Поставки осуществляются через территорию России.

Данные группы «Информационное Сопротивление» опубликованы на сайте sprotyv.info.

В зоне АТО на Донбассе отмечается резкая активизация рейдовых групп пехоты противника и диверсионно-разведывательных групп (как «смешанных» - местные боевики и российские наемники, так и штатных ДРГ спецназа ГРУ ГШ ВС РФ). На ряде участков на протяжении этой недели отмечается активное ведение противником радиотехнической разведки, а также проведение мероприятий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) путём постановки помех в радиосетях и «глушения» отдельных приёмо-передающих устройств (станций), вплоть до отдельных мобильных телефонов

Российские кураторы пытаются популяризировать деятельность нового руководства «ЛНР» (Л.Пасечник) среди населения подконтрольных Украине территорий Луганской обл. путем активизации в реализации т.н. «гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса». В частности, «государственный банк ЛНР» получил средства от КБ «Международный расчетный банк» (Южная Осетия, председатель правления - Василий Шадян) для оплаты текущих расходов на реализацию указанной программы. Так, на ее информационную поддержку выделено 618 тыс. руб., различные выплаты гражданам в рамках «гуманитарной программы» - 4,9 млн. руб., реализацию «интеграционных мероприятий» в рамках программы - 395 тыс. руб.

ПАО «Луганский химико-фармацевтический завод» (г. Луганск, контролируется «временной администрацией ЛНР», руководитель П.Осауленко) продолжает попытки запуска производства лекарственных препаратов с целью их дальнейшей реализации как на территории, подконтрольной «ЛНР», так и за ее пределами. В настоящее время руководство завода пытается через ЗАО «Внешторгсервис» и «минпромторг ЛНР» осуществить ввоз из РФ необходимых для технологического цикла прекурсоров.

Коммерческими структурами Республики Беларусь, транзитом через РФ, через закрытые Украиной в 2014 году пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Червонопартизанск» осуществляется систематический контрабандный ввоз на территорию «ЛДНР» партий подакцизных продовольственных товаров, изделий легкой промышленности и др. Общее количество контейнеровозов белорусской регистрации, которые выгружаются на центральном контейнерном участке в г.Луганск, составляет порядка 300 автомобилей в сутки.