Как Витебск готовился к Рождеству 100 лет назад 2 25.12.2017, 21:23

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Интересные факты из жизни города.

1917 год для Витебска, как, впрочем, и для других городов, выдался очень насыщенным. Сначала произошла Февральская революция, затем – Октябрьская. А уже 11-16 декабря 1917 года в Витебске состоялся 1-й губернский съезд Советов, признавший Советы единственным полноправным органом власти.

Чем жил наш город сто лет назад и как готовился к празднованию Рождества? Вместе с ведущим архивистом Государственного архива Витебской области Светланой Мясоедовой vkurier.by собрал интересные факты.

Светлана Мясоедова. Фото Саши Май

1. Декабрь 1917 года для Витебска был сложным и противоречивым временем. С одной стороны, театры и кинематографы будто соревновались между собой в красочности программ, предлагая зрителю, судя по афишам, лишь величайшие и грандиозные постановки. А с другой – наблюдалось увеличение цен, дефицит самых необходимых товаров и рост числа эпидемических заболеваний.

Могилевская улица (современная Калинина). Начало ХХ века.

Фото evitebsk.com

2. Становление новых органов власти велось на руинах старого мира. В обиходную речь входили новые слова, а в жизнь – новые понятия: национализация, контрибуция, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, революционный трибунал.

3. Рождество, один из главных праздников православных христиан, в последний раз отмечалось 25 декабря именно в 1917 году. Уже со следующего года, после введения григорианского календаря, его начали праздновать 7 января.

4. С конца ноября 1917 года в Витебске начала формироваться Красная армия и велась запись добровольцев. А всем служащим в милиции к празднику Рождества Христова были выданы наградные.

Иллюстрационный снимок. 1917 год. Очередь за хлебом. Фото russiainphoto.ru

5. С 16 декабря в Витебске стали выдавать сокращенный хлебный и мучной паек, например, на два дня на едока полагалось всего три четверти фунта муки.

6. В городской продовольственной управе наблюдалась усиленная запись на дрова. Топливо было на вес золота, продукты стоили дорого. Прежние дешевые столовые и харчевни прекратили свое существование, а новые не открывались. В связи с этим жители города, особенно окраин, на Рождество остались без горячей пищи.

Иллюстрационный снимок. 1917 год. Повозка. Фото russiainphoto.ru

7. К празднику Рождества Христова (25 декабря) витебская городская продовольственная управа распорядилась выдать христианскому населению по 1 фунту пшеничной муки на едока.

8. 20 декабря был ликвидирован Окружной суд, а уже на следующий день начала свою работу юридическая секция Витебского губернского Совета рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Также были сформированы и другие секции Витебского губисполкома.

Яновичи. Рынок. 1918 год. Фото evitebsk.com

9. 18 (31) декабря был принят декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». С этого времени законным браком стал считаться лишь гражданский (светский) брак, заключенный в местных отделах ЗАГС, а также церковный, оформленный до 20 декабря 1917 года. Церковный брак, заключенный после 21 декабря 1917 года, терял свою юридическую силу и становился лишь «личным делом брачующихся».

А как органы ЗАГС в этом году отмечали свое столетие, можно узнать здесь.

10. В городе развивалась культурная жизнь. В газете «Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» за декабрь 1917 года были помещены афиши сразу нескольких театров и кинематографов. Так Городской театр с 20 декабря объявил рождественский репертуар и предложил зрителям сразу несколько спектаклей, в том числе новую постановку в новых декорациях «Камо грядеши».

Афиша в газете «Известия Витебского революционного Совета солдатских и рабочих депутатов» . Фото предоставлено Светланой Мясоедовой

Театр «Кино-Арс» Я.Г. Задорожного 20, 21, 22 и 23 декабря приглашал на «самую необычную картину сезона» с участием массы лошадей «Смерть богов» ( иллюстрация трилогии Мережковского в 7 частях). «Последнюю столичную новинку» – драму в четырех действиях «Четыре» (произведение Анатолия Каменского) – представлял театр «Художественный» 19, 20 и 21 декабря. А на веселую русскую комедию в постановке В.А. Федоренко 21, 22, 23 и 24 декабря можно было сходить в театр «Арлекин – Иллюзион».

Иллюстрационный снимок. Ряженные у карусели. 1917 год. Фото russiainphoto.ru

Готовы были порадовать искушенных витебских зрителей и в кино миниатюр «Рекорд»: 22 и 23 декабря здесь проходила премьера веселой комедии в одном действии «Золотая ручка». Играли в постановке артисты оперетты из Петроградского театра, режиссером выступал Ю.М. Мацкевич, а главным режиссером – А.Н. Александровский.

Ждали витеблян и в Интимном театре Д.И. Тихановского, где предлагали посмотреть фарс в трех действиях «Эх, какой нахал!» и известный танец Ки-Ка-Пу в исполнении И.Ф. Лауберга.