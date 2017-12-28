«Баста, дизель»: Почему белорус решил поменять мотор на бензиновый 17 28.12.2017, 10:45

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Владелец Chrysler Voyager рассказал о своих мытарствах.

Два года назад Виталий Лайша принимал участие в конкурсе читательских материалов abw.by. Тогда он рассказывал о том, как разочаровался в отечественных СТО и самостоятельно восстанавливал Chrysler Voyager.

Сейчас издание запускает второй конкурс - и открывать его будет Виталий с еще одним рассказом про многострадальный Voyager:

- Начну с того, что мне нравится мой автомобиль. Пусть это "корыто", "корч", как многие из вас скажут. Я не буду спорить, может, так оно и есть. Но машина мне по душе - обожаю ее за огромный салон и простоту различных механизмов. В этом автомобиле не нужно бояться, что вскоре может что-то полететь, что будет стоить больших денег.

Мой Chrysler был с дизельным двигателем, а эти двигатели, как я уже знал, не очень надежны, как за ними ни смотри. Тем более что пробег уже был далеко за 400 тысяч. Я был уверен, что он будет ездить еще долго, так как мастера, делавшие его капитальный ремонт, ясно дали знать: проблем с ним не будет.

Что-то мне в это слабо стало вериться после вылезших после ремонта "болячек"...

Горе-ремонтники

В один прекрасный февральский день прошлого года, когда мы всем семейством ехали домой, вдруг резко вместо теплого воздуха из печки подул ледяной. Нет, я не включил зимой кондиционер - что-то в системе охлаждения пошло не так. Остановился, глянул под капот - там все было в антифризе. Я открутил пробку расширительного бачка, долил жидкости и, не закручивая пробку, кое-как доехал домой.

Дома, осмотрев все под капотом, понял, что пошли газы в охлаждающую жидкость, а точнее - или прогорела прокладка ГБЦ, или треснула одна из ГБЦ (их всего четыре на этом двигателе).

Начал разбирать, и уже через 30 минут головы в сборе с выпускным коллектором были у меня в руках. Чтобы их снять, не нужна даже яма - залез под машину, чтобы только открутить 4 болта, крепящих трубу глушителя к турбине. После разборки увидел, что была трещина в двух головах. Думал: заменю головы, делов-то. Но когда стал их рассухаривать, понял, что ошибался.

Всего год назад мне меняли все в этом двигателе, что потребуется, а клапаны люфтили во втулках на 2-3 миллиметра, отшлифованы они были под разные размеры, поэтому всегда замечал следы масла около голов, которые были ниже остальных.

Состояние всех голов было ужасное - чуть ли не все каналы были забиты какими-то отложениями, что и привели к трещинам. В общем, эти ремонтники даже не почистили их. "Это же никак не проверишь, пока не разберешь двигатель", - наверное, думали они.

Дальше имелась еще одна проблема с двигателем - после его заводки лампочка давления масла не гасла в течение 6-7 секунд. Я подъезжал к этим горе-мастерам, так они сказали, что это нормально для двигателей с пробегом. Больше я к ним не ездил - был уверен, что они скорее сломают, чем починят.

Стал думать, что делать с этим двигателем.

Все, хватит!

С этих пор родственники стали чуть ли не каждую неделю указывать мне, что делать, хотя они абсолютно не разбирались в машинах. Скажу прямо: отношения с ними у меня испортились из-за этого. Взвесив все, пришел к выводу, что пора выкинуть этот двигатель и на его место поставить что-то другое. Только что?

Побывав на всех сайтах Беларуси по продаже двигателей, узнал: цена дизельного двигателя - от 800 до 1300 у.е. При этом не знаешь, в каком он состоянии.

Насколько дизель сложен в ремонте, я узнал, когда разбирал старый мотор. Болтов в нем было столько, что легко соберешь два или три простых двигателя. Мне надоело их откручивать. А сколько деталей в сумме - не каждый представит, может даже на три или четыре мотора хватить.

Коленвал с распредвалом я так и не смог достать - они впрессовываются сбоку специальным инструментом. Долго не думая, сдал на металлолом - там, думаю, достанут. Дизельного двигателя в моем автомобиле не будет точно - все, хватит.

Через споры и уговоры

Стал думать, чем его заменить. Хотелось что-то простое, желательно крайслеровское. Узнал, что ставили мотор 1.9 от Volkswagen, но я делать это не стал, так как хотел поставить что-нибудь заводское для этой машины с минимумом затрат, а тут и полуоси, и ступицы, и коробку пришлось бы менять.

И вот про что я подумал. Как-то у знакомого на бензиновом Chrysler 2.4 глянул на коробку, так она оказалась очень похожей на ту, что у меня на дизеле. С тех пор я почти был уверен: вот мой вариант.

Пришла мысль поставить вместо дизельного бензиновый двигатель 2.4i. Он и простой сам по себе, хотя расход больше. Но расход для меня ничто, так как на обслуживание и ремонт своего дизельного двигателя я потратил столько, что можно было бы еще несколько лет ездить на такси за эти деньги.

Как только члены семьи узнали про мои грандиозные планы, их поучения и указания стали еще жестче! Но я не отступал, хотя было трудно и думать, и делать что-то. Все уверяли меня: у тебя ничего не выйдет. Но я уже к тому времени был уверен, что знаю, что делаю.

Чтобы узнать больше информации про установку бензинового двигателя, обратился на форум "Крайслер-клуба", где, как я считал, сидят технически знающие люди и смогут мне подсказать что-нибудь. Оказалось, что я ошибался. Над моими вопросами одни смеялись, другие печатали нереально подсчитанные цифры, которые оказывались более полутора-двух тысяч у.е. за ремонт. Поддержали только единицы.

Спрашивать где-либо было бесполезно. Везде говорили: "Это возможно, но дешевле другое авто будет стоить, чем ты отдашь за работу". Говорили продать за тысячу и купить другой автомобиль. Я думал иначе.

Все приходилось узнавать самому и с нуля, так как двигатели я никогда не разбирал, тем более не менял. Что коробка и двигатель бензинового двигателя станут без переделок, я понял, когда сравнивал фотографии бензиновой и дизельной КПП, продаваемой на одном из сайтов. Все было схоже.

Поиск "органа" и "пересадка"

Я окончательно решил ставить бензиновый двигатель. Начались его поиски.

Сразу был вариант купить в Литве, но понял, что самому привезти его оттуда нереально - растаможивать дорого. Стоят двигатели в Литве в несколько раз дешевле, чем у нас. Как его дешевле оттуда доставить? Самому не вариант,как ни думай, - дорого выйдет. Обзванивал литовские "разборки" очень долго, пока на одной из них мне не подсказали, как их двигатели попадают в Беларусь.

Сразу спросил цену - 150 евро. Можно и за 100 сделать плюс две недели гарантии на установку. За две недели я бы не справился, так как делать придется все с нуля, поэтому двигатель решил покупать здесь. Спрашиваю: а как привезти? Сказали, что привезет их машина в Минск на рынок "Малиновка". Цена вырастет на 100 евро. Теперь вам, надеюсь, понятно, почему на "Малиновке" все жалуются, но никто оттуда уходить не собирается.

Я узнал, что в Литве есть немало "разборок", которые работают с белорусскими заказчиками. Купить что-нибудь у них может любой желающий, не надо думать, как привезти, - сами привезут фурой, выйдет все в копейки по сравнению с нашими ценами. Двигатель с навесным Chrysler 2.4i из Литвы стоит 200-300 евро с привозом. Действуют и скидки, как мне сказали. А у нас голый двигатель - от 700 у.е. из Германии или Испании "без пробега по РБ"! Думаете, они чем-нибудь отличаются?

В общем, искал у нас и нашел в Шабанах одного продавца. Звоню, спрашиваю: сколько двигатель 2.4? Он мне: 700 - первой комплектности. Я сразу туда поехал. Взял я этот двигатель на условиях, что его можно будет вскрыть, а если обнаружатся дефекты, продавец скинет цену на их устранение. В итоге мотор со всем навесным, с "косой" проводки и КПП мне обошелся в 560 у.е. Еще 200 у.е. требовалось, чтобы его собрать на новые прокладки, сальники и т.д.

Большинство работ по подготовке к сборке двигателя делал сам. Что не знал, как делать, - помогал друг Саша, за что ему огромное спасибо. Сборка обошлась в 30 у.е. Мотор простой по сравнению с дизелем, деталей минимум.

Ямы у меня нет, инструментов минимум, но! При всем этом я снял старый двигатель и установил бензиновый мотор один при помощи одного подкатного домкрата, одного набора ключей и нескольких пеньков. Ни о какой лебедке и гараже речи ни шло. Все встало, как я и знал, без каких-либо переделок!

Поднял перед машины, затолкал туда двигатель, опустил перед и прикрутил - это вкратце.

Спустя два дня было установлено все, кроме радиаторов, блока предохранителей и "мозгов" (ЭБУ). Стал искать "мозги" для своего двигателя. Цены у нас - от 90 у.е. с иммобилайзером и от 150 у.е. с отключенным "иммо". Вспомнил про Литву, позвонил по вайберу - "мозги" с отключенным "иммо" - 50 евро, с иммобилайзером - 20 евро. Заказал ЭБУ за 50 евро и "приборку" заодно за 10. С доставкой все обошлось в 65 евро. Подключил - машина завелась с первого раза!

Моему счастью не было предела. Скинул видео на форум - все тут же замолчали, поздравляли с хорошей работой. Поздравляли, конечно, все те, кто меня с самого начала поддерживал, а те, кто смеялся, не знали, что сказать. Родственники после этого общаются как совершенно с другим человеком. Извинялись, что гадости разные думали и говорили, что не верили в меня. Кому, как не им, было видно, в каких условиях я это все проделал!

Обошлась полная переделка чуть больше 1000 у.е. Это чуть дешевле, чем в среднем стоит дизельный двигатель в сборе с КПП.

Машина прекрасно едет, с момента ремонта проехала уже больше 20 тысяч километров. Нигде не сопливит, не дымит, не "ест" масло.

Единственное, что осталось сделать, - стрелку тахометра, чтобы она правильно показывала. А так даже "круиз" сам смог подключить в учетом того, что я был обычным "чайником" в сравнении с мастерами, работающими на СТО.

Перед выездом на дороги направил в МВД запрос, нужно ли что-нибудь менять в документах. Оказалось, что ничего переделывать не нужно.

Мораль

Эта машина хороша как для семьи, так и для перевозки различных грузов. В нее без проблем помещается холодильник более двух метров в высоту, газовая плита - и еще крышку багажника без проблем закроешь.

Всю эту историю я написал не для того, чтобы поделиться стоимостью работ, а чтобы каждый из вас не боялся делать то, что он хочет.

Благодаря этому ремонту я много чего знаю и умею делать как по двигателю, так и по ремонту проводки автомобиля и различных приборов. Могу не только починить свою машину, но и помочь советом тому, кому нужна помощь. Ко мне многие стали обращаться с вопросами по "американцам". На расстоянии удавалось дать им дельные советы, благодаря которым они смогли починить свои авто.

Теперь я уверен в том, что если от вас многие отвернулись и кажется, что нет никаких шансов, но есть огромное желание, то стоит хотя бы попробовать сделать то, что хочется. Я уверен: у вас это получится!

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика - "Сделай сам". Главный приз за лучший материал - 650 рублей. Победители всех рубрик получат по 150 рублей. Кроме того, авторы абсолютно всех опубликованных материалов получат на свой аккаунт на ABW.BY по 200 интернет-единиц.

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