В Татарстане женщина упала в люк и нашла там пропавшего ребенка 1 29.12.2017, 10:48

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Фото: facebook.com/artem.grozov

архивное фото

Падение помогло обнаружить мальчика, который замерзал на дне трехметрового колодца.

В Татарстане женщина нашла пропавшего ребенка, провалившись в заметенный снегом люк, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Черемшан 24 декабря, когда на поиски 10-летнего ребенка отправились 120 человек.

В ходе поисков женщина-волонтер упала в открытый люк канализационного колодца трехметровой глубины, заметенный снегом, где также находился пропавший мальчик.

Ранее он провалился туда, кричал, пока были силы, а затем лег и стал засыпать. По словам медиков, еще час − и ребенок замерз бы насмерть.

В результате падения с высоты женщина получила перелом позвонка. У мальчика диагностировали переохлаждение. Оба доставлены в больницу.