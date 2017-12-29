В Татарстане женщина упала в люк и нашла там пропавшего ребенка

В Татарстане женщина упала в люк и нашла там пропавшего ребенка1
- 29.12.2017, 10:48
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Падение помогло обнаружить мальчика, который замерзал на дне трехметрового колодца.
В Татарстане женщина нашла пропавшего ребенка, провалившись в заметенный снегом люк, сообщает korrespondent.net.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Черемшан 24 декабря, когда на поиски 10-летнего ребенка отправились 120 человек.
В ходе поисков женщина-волонтер упала в открытый люк канализационного колодца трехметровой глубины, заметенный снегом, где также находился пропавший мальчик.
Ранее он провалился туда, кричал, пока были силы, а затем лег и стал засыпать. По словам медиков, еще час − и ребенок замерз бы насмерть.
В результате падения с высоты женщина получила перелом позвонка. У мальчика диагностировали переохлаждение. Оба доставлены в больницу.