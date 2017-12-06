Крик души: Минчане, если на авто номера другого региона, это не значит, что за рулем «водятел»! 69 6.12.2017, 8:11

9,824

Женщина-водитель рассказала о снобизме минских автомобилистов.

Жизнь в большом городе накладывает на характеры людей свой отпечаток.

И вот уже кто-то собирает подписи под предложением о введении платного пребывания в Минске автомобилей из регионов. Действительно ли некоторые минчане предвзято относятся к автомобилистам без «семерки» на регистрационном номере? Читательница Onliner.by утверждает, что сталкивается с негативом постоянно.

Женщина рассказала, что родилась в Беларуси, но все детство провела за границей. Получив высшее образование, она вернулась. Теперь наша читательница живет и работает в Минске, одна воспитывает 15-летнего ребенка-инвалида.

— Когда сыну нужно было идти в школу, я купила автомобиль, сдала на права. Однако так вышло, что хоть я давно живу в Минске, но на моем авто установлены номера не 7-го региона, — пояснила она. — И я не понимаю, почему минчане относятся к иногородним водителям настолько плохо.

Водитель рассказала, что часто сталкивается с негативом со стороны других автомобилистов. Она связывает это именно с номерами своего авто.

— Где ни припаркуюсь, меня обязательно подопрут так, что я не смогу выехать. Однажды я оставила машину на парковке гипермаркета по улице Горецкого, на специально обозначенном для инвалидов месте — на моей машине есть соответствующая наклейка. И водитель Citroen своей машиной заблокировал пассажирские двери моего авто так, что я не могла усадить в него ребенка. Хорошо еще, что под стеклом в Citroen был номер телефона. Пришел мужчина и отогнал машину на общие парковочные места, сказал: «Извините». Но зачем было так парковаться? — говорит женщина.

В другой день на парковке ее машину, стоящую на месте для инвалидов, заставили продуктовыми тележками. Наша читательница не понимает, чем могла быть вызвана такая реакция, и связывает это с обозначением региона на номере своей машины.

— Однажды на одной из АЗС какой-то водитель заявил мне в оскорбительной форме, мол, езжай в свою Лиду. Хотя я даже не оттуда родом. А недавно на моей машине сломали антенну. На сервисе мне так и сказали: кто-то сделал это намеренно — случайно так выломать не получилось бы, — говорит собеседница. — Я просто хочу донести до минчан, что, если на автомобиле установлены номера другого региона, это не значит, что за рулем «водятел»! Я сама езжу в этом городе уже 10 лет. Нормально паркуюсь, в отличие, кстати, от многих водителей с семеркой на номере. Я сама заработала на свой автомобиль. Люди, откуда такая дискриминация? В конце концов, если показалось, что что-то не так, заняли ваше место на парковке, — позвоните. Не нужно подпирать машину или стараться еще как-то навредить.