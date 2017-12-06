История белорусской патриотки, ударившей револьвером большевика Кривошеина 1 6.12.2017, 9:50

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На презентации книги «Их звала Беларусь святая» рассказали о примерах, достойных для подражания.

100 лет назад в Минске прошел Всебелорусский съезд, положивший начало БНР, но разогнанный большевиками. Эту дату в минской усадьбе ТБМ отметили презентацией книги «Их звала Беларусь святая».

Один из авторов Валерий Герасимов рассказал racyja.com: «Здесь описан случай про учительницу из Могилевской губернии. Подошел к ней Кривошеин, она достала револьвер и хотела в него выстрелить. Но была осечка. Он ей сказал: «А ты, красавица, со мной поедешь в автомобиле».Так она этим револьвером ему по лицу ударила. И тогда солдаты набросились на нее и начали избивать. За учительницу вступились все делегаты, и началась драка. И это были простые учителя. Здесь еще цитируются слова Езовитова о тех, кто был представлен на съезде. Там сказано: «и серая свитка крестьянина, и гражданская одежда интеллигента».