YouTube назвал самые популярные видео 2017 года 1 6.12.2017, 19:40

1,658

Первое место занял клип, набравший более 4,4 миллиардов просмотров.

Видеохостинг YouTube подвел итоги 2017 года и назвал самые популярные видео, сообщает ТАСС.

Первое место в категории Top Music занял клип на песню Despacito Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Видео набрало больше 4,4 млрд просмотров и стало также самым популярным за все время существования YouTube.

На втором месте - видео Эда Ширана на песню Shape of You (2,8 млрд просмотров). На третьем - Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом Mi Gente (1,3 млрд).

YouTube также составил Top Trending, сообщает The Verge.

Первое место занял участник тайского шоу The Mask Singer. Видео с его выступления набрало 181 млн просмотров. На втором месте - ролик танцоров из Лос-Анджелеса под песню Эда Ширана Shape of You (119 млн просмотров). Замыкает тройку лидеров обзор трюков с шариками для пинг-понга (более 93 млн просмотров).