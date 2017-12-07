Половина стран Совбеза ООН потребовала провести заседание по Иерусалиму 7.12.2017, 8:36

Экстренное совещание состоится 8 декабря.

На фоне решения президента США признать Иерусалим столицей Израиля восемь стран Совета Безопасности ООН потребовали созыва внеочередного заседания.

Решение президента США Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим не приняли ни европейские партнеры, ни арабские государства: восемь стран потребовали провести заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters. Всего в Совбезе ООН 15 стран.

Запрос генсеку ООН о проведении заседания в пятницу, 8 декабря, подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай.

Генсек ООН Антониу Гуттериш также не подержал решение Трампа. «Я постоянно высказывался против любых односторонних мер, который поставили бы под угрозу будущее мира для израильтян и палестинцев», — заявил Гуттериш.

С критикой выступил и президент Палестины Махмуд Аббас. Он назвал Иерусалим «вечной столицей Палестины», а решение Трампа сравнил с отказом США от статуса посредника в переговорах о мире между Израилем и Палестиной. Палестину поддержали другие арабские государства региона, а также Турция.

Премьер Британии Тереза Мэй публично заявила о несогласии с политикой США. По ее мнению, это не помогает мирному процессу. Не поддержали решение Вашингтона президент Франции и канцлер Германии.

В прошлом году Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая подчеркивает, что организация не будет признавать итогов шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль аннексировал Восточный Иерусалим. Палестина считает, что эта часть города должна считаться столицей палестинского государства.

В среду, 6 декабря, Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести посольство из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это историческим событием.