Десять способов «забронировать» место на парковке в минском дворе 15 7.12.2017, 9:41

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Проблема с парковкой порой вынуждает минчан действовать решительно, отстаивая ценную площадь под подъездом.

Кто-то просто кладет на заветное машино-место старую покрышку, кто-то подходит основательно, устанавливая парк-барьер. А бывает, что обращаются и к хитрым способам «бронирования» с помощью прицепа или второй машины. Еще встречаются курьезные варианты, например с коврами. Onliner.by предлагает подборку разных способов «застолбить местечко», использование которых замечено в городе.

Стулья, коробки, картонки…

Совет в духе Григория Остера: если очень надо, обозначайте «ваше» место любыми подручными средствами. Подойдут старые стулья, коробка из-под бананов, изношенные шины, даже мусорные пакеты и картонка, на которой можно оставить грозное предупреждение соседям.

Обычно чувство собственности у минчан обостряется зимой, когда автовладельцев просят самостоятельно расчищать машино-места. Те, кто поработал несколько минут лопатой, считают, что вправе застолбить «трудовую» площадь. Подобные конфликты не раз заканчивались не просто перебранками, а даже драками с последующей госпитализацией.

Запирающие устройства

Аналогичная ситуация складывается у тех, кто вложился в расширение парковок в общем дворе, то есть финансово поучаствовал в обеспечении дополнительного машино-места. Правда, есть один существенный нюанс: хотя жилец перечислил энную сумму, это не дает ему права собственности на данный земельный участок. А значит, запирать, блокировать или загораживать эту площадь по закону он не вправе.

Минчане в этом случае себя ведут по-разному. Цивилизованный способ — это разместить табличку с вежливой просьбой не парковаться.

А кто-то устанавливает запорные устройства разных форм и размеров. С точки зрения эстетики выглядит это не очень.

Блокиратор

О нескольких случаях, когда автомобилисты устанавливали блокираторы парковок, сообщалось на нашем форуме. Один из таких инцидентов пользователи сайта зарегистрировали два года назад на улице Матусевича. Как сообщали жильцы дома, сначала на машино-месте появился номер квартиры, а затем — механическое устройство.

Однако тут уже возмутились соседи. Как рассказала нам читательница, живущая в этом дворе, в один прекрасный момент блокиратор исчез, а на покрытие нанесли номера нескольких квартир. Судя по реакции «владельца» парковочного места, для него это стало сюрпризом. В итоге он заблокировал припаркованный на «его» месте автомобиль.

Бокс на газоне

Жители столичного микрорайона Кунцевщина пару лет назад обратили внимание на «парковку» на зеленой зоне около местного парка. Как рассказывали участники форума, сначала Citroen с желтым плафоном на крыше просто стоял на газоне. Потом там появились четыре шины и два водоналивных блока. Получился своеобразный бокс, который вполне однозначно намекал, зачем и в каких целях используется этот участок парка.

Прицеп

История из Каменной Горки. На форуме Onliner.by жители одного из домов пожаловались, что востребованное парковочное место занимает прицеп: «Сосед пригнал на парковку старенький прицеп и поставил его впритык к тротуару, чтобы рядом могла поместиться машина. А если кто-то припаркуется там, то водитель говорит, что утром собирается выдвинуться с прицепом за город. Однако же назавтра никуда не уезжает».

Пока жильцы выясняли, законно ли все это, прицеп, простоявший в таком положении три недели (судя по словам пользователей форума), исчез.

Вторая машина

Еще один занятный сюжет рассказал обратившийся в редакцию читатель. По его словам, ВАЗ-2108 использовался для удержания места: «Как я предполагаю, человек заселился и сразу же поставил на парковке эту „восьмерку“. Не видел, чтобы на ней ездили, однако практически ежедневно рядом парковали еще и Audi. Для этого водитель каждый раз чуть пододвигал ВАЗ, заезжая передними колесами на тротуар. Последние два года Audi во дворе не видел. Однако и „восьмерка“ никуда не исчезла».

Ковер

Следующий пример можно воспринимать по-разному, в том числе как шутку, иронию и стеб. Возле одного из домов по улице Тургенева в Минске появился ковер. Некоторое время прямо на нем был припаркован Citroen. Машина уехала, а изделие, которое раньше бережно вешали на стену или клали под ноги, осталось. «Смеялись, что раз район у нас элитный, то и места обозначают интеллигентно — не какими-нибудь покрышками или стульями», — шутили жильцы в чате мессенджера.

«Нечапайка»

Долгое время (да, пожалуй, и до сих пор) у автомобилистов пользовались популярностью так называемые «нечапайки». Наклейки и пропуска под лобовым стеклом, выданные разного рода структурами, вроде как гарантируют непривлечение к ответственности за незначительные нарушения ПДД. ГАИ это категорически опровергает, утверждая, что данные документы во внимание не принимаются.

Любопытный ход предпринял водитель BMW X6, установивший автомобильные рамки с наклейкой «УГАИ ГУВД Мингорисполкома», номером телефона дежурной части и гербом.

«Сразу отметим, что таких мы раньше не видели и нашим сотрудникам никогда не выдавали. Отношения к Госавтоинспекции владелец не имеет. Речь идет о ситуации, аналогичной липовым разрешениям и пропускам, которые крепят под лобовым стеклом. Силы они не имеют и лишь могут использоваться водителями для мнимого устрашения. Фирму, которая сможет изготовить подобную рамку или наклейку, найти несложно. Нарушения в размещении информации на рамке нет, права изымать ее мы не имеем, да это и не нужно. Стоит относиться к ней с юмором. Будем считать, что владельцу просто очень нравится наша служба и он ее таким образом рекламирует — даже номер дежурной части указал, куда можно звонить по поводу нарушений правил парковки», — прокомментировали нам в пресс-службе Минской ГАИ.

Машину — к тросу, трос — к столбу

Оригинальный способ защиты автомобиля от эвакуации выбрал владелец Renault 19. Он пристегнул машину к столбу с помощью троса, а также разместил под лобовым стеклом записку: мол, автомобиль не брошен, проводится капремонт двигателя. Как полагает автор фотографий, владелец испугался, что его Renault примут за автохлам и утащат.

Карусель

На самом деле существуют цивилизованные способы получить парковочное место во дворе. Например, инвестировать в паркинг-лифты. Такой проект стартовал шесть лет назад, и даже был собран первый образец на улице Якуба Коласа. Принцип работы простой: водитель заезжает на площадку, установленную на уровне земли, потом выходит из автомобиля, покидает площадку, нажимает кнопку — автомобиль поднимается вверх.

Проект вызвал неоднозначную оценку со стороны автовладельцев. Одни замечали, что после снегопадов вес конструкции увеличится. Другие обращали внимание на сомнительную эстетическую составляющую и уместность во дворах. Третьи (владельцы тяжелых внедорожников) говорили, что не смогут оставить машину в силу веса и габаритов. Но главное, многих смущали надежность и безопасность.

Тем не менее проект планируется масштабировать. Недавно появилось сообщение, что предприятие сотрудничает с двумя корейскими компаниями по вопросу организации совместного производства таких автопарковок.