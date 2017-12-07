Гомельские активисты в борьбе за свои права дошли до ООН 6 7.12.2017, 11:24

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Условия содержания в ИВС Гомеля проверит Комитет Организации Объединенных Наций.

7 декабря в Комитет ООН по правам человека подана жалоба группы жителей Гомеля о бесчеловечном, унижающим человеческое достоинство обращении в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД Гомельского облисполкома. Шесть экс - арестантов отбыли здесь за решеткой 59 суток (от 6 до 14 суток каждый) во время весенних акций протеста против декрета о так «тунеядцах», пишет gomelspring.org.

Жалоба в ООН подана от имени инвалида войны Андрея Макарова, ее также подписали предполагаемые жертвы бесчеловечного обращения Владимир Кацора, Виктор Рубцов, Дмитрий Сабуров, Андрей Толчин и Артем Шапоров. Обратиться в международную структуру они были вынуждены после того, как их жалобы об унижающим человеческое достоинство обращении проигнорировали суд Советского района Гомеля, Гомельский областной суд и Верховный суд.

Перечисляя факты унижающего человеческое достоинство обращение в ИВС УВД Гомельского облисполкома, бывшие арестанты указали на отсутствие в камерах в зимний период времени горячей воды, на невозможность помыться в душе (душ здесь предоставляется только тем, у кого срок ареста свыше 10 суток), на отсутствие системы вентиляции, в результате чего воздух в камерах постоянно пропитан запахом пота, мочи и экскрементов.

«Естественное освещение в камерах ИВС отсутствует, они круглосуточно, даже ночью во время сна освещается ярким искусственным светом, из-за чего глаза постоянно находятся в напряжении. В камерах было очень холодно, ночью около 7, днем 12-14 градусов по Цельсию, из окон и дверей постоянно дует сквозняк. Радио здесь включается круглосуточно и настолько громко, что мы были вынуждены закрывать уши», - вспоминает свои 12 суток ареста Владимир Кацора.

«Сотрудники ИВС отказались принять переданные мне продукты питания, сигареты, теплые вещи и средства личной гигиены, книги и личную почтовую корреспонденцию, поступающую в мой адрес, отдав все это мне только в день освобождения», - отметил Виктор Рубцов, отбывший здесь 14 суток ареста.

Андрей Толчин указал, что является человеком не курящим, однако на протяжении 8 суток ареста был вынужден дышать прокуренным воздухом заядло курящего сокамерника. Ситуацию усугублял тот факт, что обязательные не менее одного часа ежедневные прогулки ему не предоставлялись, что по своей сути является бесчеловечным по отношению к нему обращением.

В коллективной жалобе в КПЧ ООН гомельчане указали на нарушение Республикой Беларусь статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах (уважение достоинства, присущего человеческой личности) и статьи 14 пакта (отказ в правосудии).

Правозащитник в Гомеле Леонид Судаленко, помогающий гражданам отстаивать права, отметил, что это не первый случай, когда граждане из Беларуси поднимают на международном уровне вопросы об условиях содержания в изоляторах временного содержания.