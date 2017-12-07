Волки берут в осаду деревни Гомельщины 7.12.2017, 11:46

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Серые хищники стали частыми гостями на фермах.

Министерство лесного хозяйства заявило о стимулировании отстрела волков. Санитары леса в последнее время стали все чаще выглядывать из-под сени деревьев и совершать набеги в окрестные деревни. Страдает и скот сельхозпредприятий. Под особым контролем Витебская, Могилевская и Гомельская области, пишет sb.by.

Специалисты говорят, что такого наплыва опасных визитеров, как в прошлом г оду, сейчас нет, но проблема с перенаселением волчьих стай стоит остро. Причину в выходе волков из леса одни специалисты видят в уменьшении численности диких кабанов, другие — в излишней плодовитости вида. Но сходятся в одном: их количество надо уменьшать.

Гроза стада

Деревня Великие Автюки расположена километрах в 20 от Калинковичей. Кстати, жителей здесь меньше, чем в соседних Малых Автюках. Но тем не менее деревня населенная: 435 человек, сельсовет, ферма, клуб, магазин, лесничество, школа и садик. С трех сторон населенный пункт окружен богатейшими лесами, но вот уже несколько недель местные туда ходят с оглядкой — попадаются на земле свежие волчьи следы. Охотники говорят минимум о трех особях. А автюковцам с испугу кажется, что там целая стая. Люди деревенские, к обилию зверья по соседству привыкли, но санитары леса с некоторых пор начали захаживать в деревню.

Аркадий Белоцкий уже давно на пенсии, времени хватает, потому за похождениями хищников следит постоянно. Говорит, двое волков из леса не выходят, мимо Великих Автюков просто пролегает их миграционный путь, а вот третий нервы треплет достаточно:

— Этыя проходзяшчые, онi не будут шаманіць, мое мненiе. Он одін шаманіць. Он тут постоянно ходзіць. Уздоўж леса ідзець, обходзіць кругом, во тут переходзіць праз мостык, і тудой, дзе хат нет.

Таким путем волк постоянно попадает в деревню, дворовые собаки заходятся лаем, причем не только по ночам, но и ранним вечером. Аркадий Семенович не скрывает — дикий зверь ходит порой по округе, как Мороз-воевода, обходящий свои владения:

— Тут нічога не робіць, только смотріць. Сегодня утром с кошары прямо по дороге прошел, походзiл и обратно. Позавчора в шесть вечера уже был. Едеш на Малыя Автюкi, відзiш: выходзiць з кукурузы, стаiць возле дорогi, смотрiць...

Но на окрестных кур и собак волк не нападает. Его цель — ближайшая ферма. Заядлый охотник Аркадий Семенович пару раз издалека стрелял в его сторону, чтобы отпугнуть, но животное оказалось очень умным.

— Хiтрый: вiдзiць, што машына з трасы сворачiвает в лес — наўцекі. Еслi выходзіць, кошару обходзіць кругом, чтоб со стороны дзеревнi. Ты ж его так бiць не будзеш — цялят паб’еш.

Телята для автюковского хищника сейчас самый привлекательный вариант пропитания. Одна из кошар местной молочно-товарной фермы № 5 «Дружба-Автюки» расположена всего в нескольких метрах от леса. Установили ее пару лет назад, но такого наплыва «гостей» до этой осени заведующий фермой Юрий Коровин не припомнит.

— Помню, в сентябре он бегал за телицами, здоровый такой. Еще убирали урожай, так даже тракторов не боялся!

Облюбовал зверь это место не только из-за близости к лесу, но и потому, что не так давно там появились молоденькие парнокопытные. А волк в качестве жертвы выбирает того, кто послабее. Появлялся он ночью или под утро. Пик визитов пришелся на ноябрь. За месяц хищник успел загрызть трех телят, приходившие в пять утра доярки находили только разорванные останки. А буквально за день до моего приезда зарезал еще одно животное.

— Вчера телицу одну не догрыз. Он ее цапнул, успел только вырвать кусок на стегне. Видно, с утра кто-то приезжал, может, фарами светанул, спугнули его. Телка жива осталась, но ее пришлось утилизировать. Этим утром снова приходил, следы видели...

Ущерб от волка для предприятия весомый. Каждый теленок стоит от 300 до 500 рублей. Небезопасную кошару возле леса уже решено перенести.

Идет охота на волков

В Калинковичском лесхозе о проблеме знают и борются с ней всеми силами. Одна из последних попыток справиться с местной угрозой чуть было не стала успешной, пересказывает мне при встрече ночные события старший егерь Виталий Садовский:

— Вчера ждали его возле фермы. Вышел на сто метров и, главное, залез на тюк соломы, сел, высматривает! Я думал, еще два волка должны быть, вроде голову назад отворачивает, своих ждет. Хотел повременить и их дождаться, но и этого упустил.

Убегает сообразительный зверь с умом, по такой траектории, что лишает людей свободы действий. В сторону деревни стрелять не будешь... После засад волк на несколько дней прячется, не показываясь из леса. Но в своем стремлении защитить округу охотники настойчивы. Сменяя друг друга, они проводят бессонные ночи вблизи фермы. Всего в лесхозе путевки на зимний сезон взяли 197 человек, из них пять «волчьих» бригад, в каждой до 10 охотников. Виталий Садовский подтверждает, что экипированы любители на отлично. Да и в самом лесхозе на вооружении есть и снегоход, и тепловизор.

Очередной звонок специалисту раздается в шесть вечера: наглого волка уже видели возле деревни. Виталий тут же мчится к лесу, но хищник успел скрыться. После полуночи его сменяет верный напарник Валентин Маркевич. У охотника уже слипались глаза, не помогали даже «энергетики». Но в четыре утра вдруг истошно начали мычать коровы. Валентин встрепенулся и увидел животное. Хищник гонял телок по кошаре, выбирая самую слабую особь. Охотник прицеливался долго, тщательно выверяя направление выстрела, чтобы не задеть скот. Улучив момент, когда зверь на достаточное расстояние отбежал от стада, нажал на спусковой крючок. Хищник упал замертво. Грозой телят оказалась 4—5-летняя волчица. Виталий Садовский припомнил предыдущие рассказы охотников и предположил, что она недавно лишилась своих волчат, осталась одна и решила таким образом еще и отомстить.

Это далеко не единственный случай урона для сельского хозяйства за последнее время. В конце октября волки загрызли теленка на животноводческой ферме в деревне Малодуша под Речицей. Тогда местному охотнику удалось подстрелить трех хищников.

Дорогое удовольствие

Волк наносит ущерб не только сельскому хозяйству, признает главный охотовед Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергей Рогаль:

— Если сегодня ты не добудешь волка, то завтра он обязательно добудет косулю или лося.

Развелось волков много. В стране больше двух тысяч, в Гомельской области почти половина от этой цифры — 1079, в том числе 640 особей на арендуемой охотпользователями территории и 439 особей на землях, где охота запрещена — в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, зонах отселения и отчуждения. Вот и плодятся там хищники вовсю, бесконтрольно, а потом мигрируют на соседние территории, а набеги в приграничные районы совершают в поисках еды.

— Основной «кормовой базой» волка был дикий кабан, а их сейчас в лесах практически нет, — говорит Сергей Рогаль.

Председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Маслак отстрел кабанов причиной волчьего засилья не считает:

— В лесу зверя очень много, волк может добыть и других. Проблема в том, что они очень плодовиты. Раньше хорошо если было 100 самок. А сейчас в разы больше. Каждая дает 4–6 волчат, вот и представьте, в какой геометрической прогрессии растет их численность.

Минприроды в этом году доработает план управления популяцией волка. Но основной выход специалисты видят в отстреле. Все охотпользователи принимают активное участие в борьбе с хищником, на протяжении многих лет Гомельская область является лидером по количеству добываемых волков. За этот год уже добыто около пяти сотен. Впрочем, не скрывает Сергей Рогаль, охота на волка довольно дорогое удовольствие:

— Она требует современного оснащения (приборы ночного видения, тепловизоры, нарезное охотничье оружие), навыков подманивания, а также в большинстве случаев техники повышенной проходимости — это касается охоты на вабу. Если это охота с флажками в зимний период, то здесь затраты на порядок выше. Сначала нужно провести обследование местности, порой 3–4 УАЗа по несколько часов ездят по лесу и ищут свежие следы. Расходы на топливо очень значительные.

Чтобы стимулировать охотников, разработан ряд поощрений. Они получают льготные охотничьи путевки, разрешения на добычу нормированных видов животных и денежные вознаграждения за добытых хищников. А главное, предотвращают ситуацию, когда на месте теленка может оказаться человек.