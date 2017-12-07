Видеофакт: Более 300 лучших видео 2017 года собрали в одно 1 7.12.2017, 13:25

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На создание видеомонтажа ушло порядка 280 часов.

Канадский режиссер Люк Бержерон десятый год подряд создает микс из лучших видео уходящего года. На этот раз в обнародованный им на собственном YouTube-канале Luc Bergeron ролик вошли отрывки из 314 самых ярких видео 2017 года, пишет korrespondent.net.

Бержерон отметил, что монтаж занял у него около 280 часов. Кроме того, он также затрачивал по 40 часов еженедельно вместе с коллегой на поиски интересных видео.