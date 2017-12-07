закрыть
7 декабря 2017, четверг, 15:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Более 300 лучших видео 2017 года собрали в одно

1
  • 7.12.2017, 13:25
  • 1,719

На создание видеомонтажа ушло порядка 280 часов.

Канадский режиссер Люк Бержерон десятый год подряд создает микс из лучших видео уходящего года. На этот раз в обнародованный им на собственном YouTube-канале Luc Bergeron ролик вошли отрывки из 314 самых ярких видео 2017 года, пишет korrespondent.net.

Бержерон отметил, что монтаж занял у него около 280 часов. Кроме того, он также затрачивал по 40 часов еженедельно вместе с коллегой на поиски интересных видео.


Интервью

Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?