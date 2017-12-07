Вход Трампа в Иерусалим 2 7.12.2017, 13:51

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Фото: Baz Ratner / Reuters

Зачем США признали Святой город столицей Израиля.

Президент США Дональд Трамп в среду, 6 декабря, заявил, что для Вашингтона пришло время признать Иерусалим столицей государства Израиль. Этот шаг, по словам президента, не только символизирует новый подход страны к палестино-израильскому урегулированию, но и является признанием «существующей реальности»: «Иерусалим — это столица Израиля», пишет rbc.ru.

Трамп пояснил, что, откладывая решение вопроса о статусе Иерусалима, США «не добились ничего на пути мирного урегулирования». Он добавил, что у Израиля есть право определять свою столицу самостоятельно. Но также президент подчеркнул, что это решение не означает отхода США от приверженности мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы. Глава США также приказал Госдепартаменту разработать план по переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Особый статус Иерусалима был определен в ноябре 1947 года резолюцией №181 Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины — было решено отдать город под международный контроль из-за наличия там важных мусульманских, христианских и иудейских святынь. С тех пор ни одно государство не признает Иерусалим ничьей столицей, иностранные посольства расположены в Тель-Авиве.

Чья столица

Статус Иерусалима является одним из наиболее спорных и острых вопросов в палестино-израильском конфликте. Западную часть Иерусалима вооруженные силы Израиля заняли во время арабо-израильской войны 1947–1949 годов, в результате которой город был разделен на две части между Израилем и Трансиорданией (ныне — Иордания). В 1967 году, во время Шестидневной войны, Израиль взял под свой контроль и восточную часть города. Власти Израиля настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей страны. С этим не согласны палестинцы: по их мнению, Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства.

30 июля 1980 года израильский парламент принял закон, в котором был зафиксирован статус Иерусалима как «единой и неделимой столицы» государства Израиль. Совет Безопасности ООН в ответ 20 августа 1980 года принял резолюцию №478 (США при голосовании воздержались), в которой осудил израильский закон, расценив его принятие нарушением международного права. В тексте резолюции содержался призыв к государствам вывести свои дипмиссии из Иерусалима.

Тем не менее американским конгрессом еще в 1995 году был принят закон о переносе посольства США в Иерусалим. С тех пор документ так и не вступил в силу — все президенты США каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение закона, чтобы избежать обострения конфликта между израильтянами и палестинцами. За шесть лет до этого, в 1989 году, Вашингтон за $1 в год на 99 лет арендовал у израильских властей участок земли под будущее посольство в Западном Иерусалиме, в районе, известном как «Бараки Алленби».

Сам Трамп еще во время своей предвыборной кампании выступал за перенос посольства в Иерусалим. «Да, я хотел бы, чтобы его перенесли, я хочу, чтобы оно было в Иерусалиме, — утверждал Трамп в марте 2016 года. — Никто не поддерживает Израиль больше, чем я. Мы должны защищать Израиль. Израиль очень важен для нас» (цитата по Daily Mail). Тем не менее, став президентом США, Трамп в мае 2017 года отсрочил исполнение закона, как и его предшественники, еще на полгода. Однако летом этого года сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал администрацию Трампа выполнить закон.

Многие эксперты, а также СМИ объясняют поддержку Израиля Трампом тем, что дочь американского президента Иванка и его зять Джаред Кушнер исповедуют иудаизм и находятся в дружественных отношениях с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Кроме того, Джаред Кушнер в ранге советника президента отвечает в администрации Белого дома за урегулирование палестино-израильского конфликта.

Решение Трампа объявить Иерусалим столицей Израиля связано с личными мотивами и попытками переломить в свою пользу внутриполитическую ситуацию, считает директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. «Это решение находится в рамках выполнения предвыборных обещаний, а также объясняется глубокими познаниями семьи Трампа в истории еврейства», — говорит он. «Кроме того, глава Соединенных Штатов рассчитывает вывести себя из-под критики в связи с «русским следом» и переключить внимание общества на проблемы Ближнего Востока и утверждения в регионе самостоятельной позиции США».

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Эксперт по Ближнему Востоку Брукингского института Шибли Телхами считает, что решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не поддается логике. Он ссылается на ноябрьский опрос Университета Мэриленда 2017 года, согласно которому 59% американцев предпочитают, чтобы Трамп не занимал ничью сторону в палестино-израильском конфликте; при этом 63%, включая 44% республиканцев, выступают против переноса американского посольства в Иерусалим.

Исламский мир против

Международное сообщество уже выразило свою обеспокоенность из-за возможности эскалации палестино-израильского конфликта. Палестинский лидер Махмуд Аббас накануне принятия Вашингтоном решения призвал мировых лидеров вмешаться в ситуацию вокруг Иерусалима и оказать давление на США.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет 13 декабря чрезвычайное совещание в Стамбуле для выработки совместного ответа в случае признания США Иерусалима столицей Израиля, сообщил в среду, 6 декабря, телеканал «Хабер тюрк» со ссылкой на заявление Ибрагима Калына, официального представителя турецкого президента.

Такую же экстренную встречу 9 декабря проведет Лига арабских государств (ЛАГ) — министры иностранных дел обсудят дальнейшие шаги арабских стран в связи с изменением позиции США по юридическому и историческому статусу Иерусалима. Ранее во вторник, 5 декабря, постоянные представители арабских стран при ЛАГ призвали США и все государства мира соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой говорится, что Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью палестинских территорий. Они напомнили, что резолюция запрещает перенос иностранных дипмиссий в Иерусалим, а также не допускает признание Иерусалима столицей Израиля.

«Сегодня Палестина станет главной политической проблемой, стоящей перед исламской уммой (миром. — РБК), и все обязаны стремиться к ее свободе и спасению», — заявил в среду, 6 декабря, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что мусульманский мир будет противостоять «американскому заговору» по объявлению Иерусалима столицей Израиля, подчеркнув, что Палестина в конечном итоге будет «освобождена от оккупации».

Шумилин считает, что решение Трампа вызовет возмущение в арабских странах, но на процессе мирного урегулирования никак не скажется, потому что этот процесс существует только в латентном виде. По его мнению, США постараются нивелировать конфликт через техническую реализацию решения — перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет растянут во времени.

Экс-советник Нетаньяху Бенни Брискин в разговоре с РБК согласился, что «протесты, безусловно, будут», но их масштаб и характер будут зависеть от того, в какой степени Израиль и США будут поддаваться на провокации. Собеседник РБК также не сомневается, что перед принятием решения между США, Израилем и ведущими ближневосточными странами прошли переговоры. «Израиль уже давно сотрудничает с Саудовской Аравией и ОАЭ. Мы не удивимся, если услышим от стран региона осуждения и предупреждения об опасности волнений, ни одна из этих стран не будет поддерживать провокационные действия», — уверен Брискин.

Раздражающий шаг

Телхами считает, что сделанный шаг противоречит приоритетам администрации Трампа на Ближнем Востоке — борьбе с исламистами и противостоянию иранскому влиянию. «Иерусалим является идеальным поводом для Ирана и исламистских боевиков для мобилизации поддержки против Соединенных Штатов и тех, кто одобряет американскую политику», — говорит он.

Шаг Трампа скорее символический, но на Ближнем Востоке символы играют большую роль, отмечает программный директор дискуссионного клуба «Валдай», руководитель агентства «Внешняя политика» Андрей Сушенцов. По его словам, американцы продолжают политику односторонних действий, которые будут иметь долгосрочные последствия и сделают ситуацию в регионе более хрупкой. Конкретным внешнеполитическим следствием станет то, что Израиль будет в меньшей степени склонен к компромиссам, и в первую очередь по статусу Иерусалима, который является одним из трех важнейших пунктов палестино-израильского урегулирования, говорит Сушенцов.

«На контрасте видно, что российская позиция и действия в сложных региональных конфликтах носят гораздо более умеренный инклюзивный характер и учитывают интересы всех вовлеченных игроков, тогда как американцы зачастую продавливают свою линию и не считаются ни с кем. Это начинает раздражать не только их противников, но и их партнеров и союзников. И на контрасте российская позиция будет смотреться выигрышно. И по символическим очкам это будет решение, которое скорее отрицательно отразится на американском влиянии в регионе», — говорит Сушенцов.