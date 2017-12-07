В Брюсселе 45 тысяч человек вышло на акцию в поддержку независимости Каталонии 1 7.12.2017, 16:07

Акцию поддержки Каталонии организовали две каталонские ассоциации за независимость.

В Брюсселе примерно 45 тыс. человек вышли на большую демонстрацию, чтобы поддержать независимость Каталонии.

Об этом сообщает El Pais, пишет eurointegration.com.

По данным брюссельской полиции, уже 45 тыс. человек вышли на демонстрацию по поддержке независимости Каталонии, которая сегодня, 7 декабря, проходит в Брюсселе.

Акцию поддержки Каталонии организовали две каталонские ассоциации за независимость.

Участники демонстрации прибывают в Брюссель с самого утра на самолетах, поездах, а также на автобусах и на машинах. Многие из них вышли на демонстрации с флагами Каталонии.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс прокомментировал сегодняшнюю демонстрацию: "Мы уже видели миллионы каталонцев и испанцев... Можно противостоять закону, можно изменить закон, но нельзя игнорировать закон", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 20 тыс. человек собрались в четверг утром в центре Европейского квартала Брюсселя на большую демонстрацию, чтобы поддержать независимость Каталонии.