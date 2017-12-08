Ольга Николайчик: Маленькими победами приблизим Беларусь к свободе 8.12.2017, 9:53

Ольга Николайчик

ООН поддерживает борьбу за демократию в нашей стране.

8 декабря гомельский юрист Леонид Судаленко получил сообщение о регистрации BLR (245) 3056/2017 в Комитете ООН по правам человека индивидуальной жалобы известной активистки из Минска Ольги Николайчик. На международном уровне активистка заявила о систематическом преследовании и нарушении прав на свободное выражение собственного мнения в ходе мирных собраний, пишет gomelspring.org.

Сейчас белорусскому правительству придется искать ответы на вопросы, почему государство преследует своих граждан только за то, что они высказывают свои мнения по тем или иным проблемам общественной жизни.

Напомним, за участие в течение 2016 года в различных несанкционированных акциях протестов в Минске Ольгу Николайчик неоднократно привлекали к административной ответственности в виде крупных штрафов. Всего годовая сумма штрафов составила 2940 рублей или около 1500 долларов США.

23 марта 2016 года судья суда Центрального района Минска Эдуард Мацкевич выписал Ольге максимальный штраф – 10 050 000 неденоминированных рублей штрафа только за то, что она вместе с другими участвовала в акции на проспекте Независимости, где держала плакат «Где Гончар?, где Захаренко, где Красовский, где Завадский?». Этот же плакат Николайчик вместе с Максимом Винярским разместили у монумента «Площадь Победы» в Минске, за что судья суда Партизанского района Минска Дмитрий Супрун 13 июня приговорил ее к штрафу в размере 8 400 000 неденоминированных рублей.

25 августа 2016 года судья суда Ленинского района Минска Юлия Ковяко также выписала девушке максимальный штраф - 1050 новых рублей за то, что она вместе с другими у суда принимала участие в акции в поддержку политзаключенного, держа в руках плакат «Свободу Пальчису, здесь судят нашу историю!».

«Я очень рада, что хоть у кого-то в мире есть интерес к нашей стране. Надеюсь, что на международном уровне белорусского власти дадут ту оценку, которую она безусловно заслуживает. С помощью вот таких маленьких дел мы обязательно приблизим нашу Беларусь к свободе, к демократии. Особая благодарность Леониду Судаленко, который взялся за мое дело и довел его до Комитета ООН по правам человека», - отметила в комментарии Ольга Николайчик.