Минздрав рассказал, из-за чего пациенты ссорятся с врачами 13 8.12.2017, 20:49

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99% жалоб — недостаточная комплаентность между пациентом и врачом.

Абсолютное большинство конфликтных ситуаций между пациентами, врачами и учреждениями здравоохранения связаны со степенью соответствия между поведением пациента и рекомендациями, которые дает медик. Об этом рассказала tut.by Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава перед открытием в Минске конференции «Добровольное информированное согласие как основополагающий принцип защиты прав человека в сфере биомедицины».

— 99% этих жалоб — недостаточная комплаентность между пациентом и врачом (степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями врача. — Прим.), недостаток понимания, нарушения в принципе медицинской этики… Может быть, с пациентом надо было больше поговорить, рассказать, информировать. Потому что он все равно найдет информацию, но найдет ее у соседа, санитарки, медсестры, врача или в том же интернете. Он найдет ту крупицу информации, которая будет ему важна, — заметила она.

Она отметила важность информированного согласия в современной медицине и того, как именно врач преподносит информацию пациенту.

— В законе «О здравоохранении» есть статья о том, что на оказание медицинской помощи может быть дано согласие. Оно бывает в двух форматах. Устное согласие на простое медицинское вмешательство. Например, мы приходим к акушеру-гинекологу и таким образом уже даем согласие, что это будет медицинский осмотр. Если это оперативное вмешательство, то при госпитализации пациента заполняется информированное согласие, в котором указываются его фамилия, имя, отчество. В обязательном порядке пациент должен быть проинформирован врачом о том, какое именно проводится медицинское вмешательство, какие осложнения могут быть после него. Есть определенный процент осложнений, который встречается всегда, даже при идеально выполненном медицинском вмешательстве. Данное информированное согласие подписывается пациентом и остается в медицинской документации, — пояснила Елена Богдан.

Она отметила, что сейчас в Минздраве идет работа над приказом, который детализирует суть информированного медицинского согласия.

— Что и в какой категории пациентам необходимо будет говорить, если это медицинское вмешательство касается ребенка, о чем и как должны быть информированы родители, — объяснила она.

Елена Богдан напомнила, что с 2017 года на первом и втором курсах в медицинском университете ввели курсы по навыкам коммуникации между медработником и пациентом.