Агнешка Ромашевская: В этом году «Белсат» должен получить финансирование 4 1.02.2017, 16:57

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Агнешка Ромашевская-Гузы

Фото: Agencja Gazeta

Директор телеканала “Белсат” прокомментировала публикацию в газете “Rzeczpospolita”.

"Мы охотно начнем с опытной белорусской командой "Белсата" дискуссию, как изменить это СМИ, чтобы оно могло найти подходящего спонсора и престиж важного средства белорусской коммуникации. Прежний договор между МИД Польши и Польским телевидением о создании телеканала «Белсат» уже перестал действовать", — об этом сообщил госсекретарь МИД Польши Марек Зюлковский в статье на сайте газеты Rzeczpospolita.

"Эту информацию я знаю 2 недели. Белсат действует на основании договора от 23 апреля 2003 г. между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением, который установил правила этого функционирования", — сказала Еврорадио директор "Белсата" Агнешка Ромашевская.

По словам Ромашевской, договор могут расторгнуть, но до конца 2017-го все должно остаться как раньше. Это значит, что МИД хочет с 2018 года изменить или закончить финансирование телеканала. А в этом году МИД должен выполнить свои обязанности финансирования согласно договору.

"Все время идут разговоры, как будет работать телеканал в 2018 году. Я уверена, что Белсат должен остаться на спутнике, и за это буду бороться. В течение 3-4 недель будет видно, какая будет ситуация".