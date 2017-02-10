Трамп: США гордятся таким союзником, как Литва 2 10.02.2017, 14:43

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТА: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Американский президент поздравил литовцев с Днем восстановления государственности.

Президент США Дональд Трамп прислал письмо с поздравлениями президенту Литвы Дале Грибаускайте по случаю дня восстановления государственности 16-го 16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы провозгласил восстановление независимого государства Литва, передает Delfi.

«Американский народ вместе со мной передает поздравления вам и всем гражданам Литвы по случаю 16 февраля, когда исполнится 99 лет независимости Литвы. Литва лидирует в содействии развитию демократии и укреплению трансатлантического сообщества. Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по повышению диверсификации энергетики поддерживают нашу общую цель - укреплять европейскую и региональную безопасность», - говорится в письме президента Соединенных Штатов.

В письме Дональда Трампа говорится, что Литва является важным членом НАТО, который своим примером демонстрирует солидарность. В письме отмечаются усилия Литвы по скорейшему увеличению финансирование обороны до 2% от ВВП.

«Более того, вклад Литвы в совместных действиях в Афганистане и борьбе с ИГ демонстрирует ее приверженность укреплению глобальной безопасности», - пишет Д. Трамп. Президент США не раз резко критиковал союзников по НАТО в Европе за недостаточное финансирование обороны. Литва заметно увеличила свой оборонный бюджет после предпринятой Россией аннексии Крыма. Довести расходы на оборону до уровня в 2% валового внутреннего продукта, договоренного в НАТО, литовское правительство обещает в 2018 году. В операции под командованием НАТО в Афганистане участвует 21 литовский военный, в операции в Ираке - шесть литовских военных инструкторов.

«Очень радует, что мы получили такое поздравление от самого президента, и что в очередной раз подтверждены наши общие обязательства и обязательства Соединенных Штатов перед партнерами по НАТО, и что Литву называют партнером и другом, что ценится весь наш вклад в безопасность, в борьбу с терроризмом в Афганистане. Так что я горжусь тем, что Литва получила именно такую оценку, и рада тому, что мы получили такое поздравление», - сказала президент журналистам в Каунасе в пятницу. «Соединенные Штаты гордятся таким союзником, как Литва», - говорится в письме президента США главе Литвы Грибаускайте.