Стало известно, сколько иностранцев приехали в первый день безвиза в Беларусь 23 13.02.2017, 13:09

7,799

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Наибольшее количество «безвизовых» иностранцев приехало из Германии.

За сутки, в течение которых действует пятидневный безвизовый режим, что был введен Беларусью для граждан 80 государств, этой возможностью воспользовались 93 человека, передает «Радыё Свабода».

Наибольшее количество «безвизовых» иностранцев приехало из Германии — 16 человек. 14 гостей прибыли из Польши, 15 — из Великобритании, 8 — из Чехии.

«Гостей в основном ждем из стран Евросоюза, США и других государств, где достаточно широкая белорусская диаспора. Для популяризации страны мы со всеми заинтересованными уже провели достаточно серьезную работу», - рассказал заместитель министра спорта и туризма Михаила Портного.

Пятидневный безвизовый режим, для тех, кто попадает в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск», начал действовать 12 февраля. Он распространяется на граждан 80 стран мира, среди которых все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие государства.