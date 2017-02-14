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В 2016 году было около 200 тысяч внеплановых проверок предприятий

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  • 14.02.2017, 18:55
Фото: ctv.by

В ушедшем году доля внеплановых проверок составила почти 80% от общего количества по стране.

В прошлом году в Беларуси провели около 50 тысяч плановых проверок и около 200 тысяч внеплановых, передает «Еврорадио».

Об этом стало известно после совещания Александра Лукашенко с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

Лукашенко рассказал, что каждый рабочий день в Беларуси проходит примерно 450 разных проверок, а с внеплановыми проверками контролеры посещают крупные предприятия по 50 и более раз в год.


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