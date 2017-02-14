закрыть
14 февраля 2017, вторник, 19:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Пугач: На национальной музыкальной премии нам было некомфортно

  • 14.02.2017, 19:27
Владимир Пугач

Лидер J:морс раскритиковал запреты на концерты и выступления с привлечением «административного ресурса».

14 февраля в столичном Prime Hall J:морс играют большой сольник, на котором собираются исполнить как совершенно новые песни, так и забытые треки, которые не игрались по десять лет. Накануне концерта Владимир Пугач, лидер команды, которая недавно получила статус «Группа года» согласно Национальной музыкальной премии, рассказывает «Еврорадио» о своей нелюбви к тусовкам и конкурсам, считает, что запрет концертов и концерты с привлечением «административного ресурса» — это плохо, и что будет любить Naviband независимо от результатов «Евровидения».

«На «Лире» мне было некомфортно, потому что мне не нравится ходить на тусовки. Для меня очень важно не принадлежать к тусовкам в принципе — я очень люблю коллективное бессознательное.

Музыкальная премия не должна быть ограниченной жанрами. В ней должны присутствовать все стили. И в таком случае на разные вкусы есть спектр мнения. Но когда собираются люди, которые ненавидят джаз или Лешу Хлесова и раздают премии, или, наоборот, не знают, что такое группа Nizkiz и раздают премии, это странно.

Приятно внимание к себе и к группе, но относиться к этому, как к какой-то карьерной вехе, не могу себя заставить.

Дело в комплексе малых народов, который у нас присутствует: большинство населения привыкло, к сожалению, что мы — г***. Мол, ну что у нас, а вот в России, Польше, Литве...

Наши центральные СМИ имеют очень узкую жанровую политику. Слово «музыка» они подменяют словом «эстрада», для них это синонимы.

Мейнстрима как такового в нашей музыке нет. Все тусовочное. А для того, чтобы белорусскую музыку слушали, она должна попадать в информационные потоки, ее должны слушать таксисты, а не только музыкальные журналисты», - сказал Пугач.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой