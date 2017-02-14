Владимир Пугач: На национальной музыкальной премии нам было некомфортно 14.02.2017, 19:27

Владимир Пугач

Лидер J:морс раскритиковал запреты на концерты и выступления с привлечением «административного ресурса».

14 февраля в столичном Prime Hall J:морс играют большой сольник, на котором собираются исполнить как совершенно новые песни, так и забытые треки, которые не игрались по десять лет. Накануне концерта Владимир Пугач, лидер команды, которая недавно получила статус «Группа года» согласно Национальной музыкальной премии, рассказывает «Еврорадио» о своей нелюбви к тусовкам и конкурсам, считает, что запрет концертов и концерты с привлечением «административного ресурса» — это плохо, и что будет любить Naviband независимо от результатов «Евровидения».

«На «Лире» мне было некомфортно, потому что мне не нравится ходить на тусовки. Для меня очень важно не принадлежать к тусовкам в принципе — я очень люблю коллективное бессознательное.

Музыкальная премия не должна быть ограниченной жанрами. В ней должны присутствовать все стили. И в таком случае на разные вкусы есть спектр мнения. Но когда собираются люди, которые ненавидят джаз или Лешу Хлесова и раздают премии, или, наоборот, не знают, что такое группа Nizkiz и раздают премии, это странно.

Приятно внимание к себе и к группе, но относиться к этому, как к какой-то карьерной вехе, не могу себя заставить.

Дело в комплексе малых народов, который у нас присутствует: большинство населения привыкло, к сожалению, что мы — г***. Мол, ну что у нас, а вот в России, Польше, Литве...

Наши центральные СМИ имеют очень узкую жанровую политику. Слово «музыка» они подменяют словом «эстрада», для них это синонимы.

Мейнстрима как такового в нашей музыке нет. Все тусовочное. А для того, чтобы белорусскую музыку слушали, она должна попадать в информационные потоки, ее должны слушать таксисты, а не только музыкальные журналисты», - сказал Пугач.