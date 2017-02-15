Российско-белорусское тактическое учение ВДВ пройдет в феврале-марте 15.02.2017, 8:07

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Военные учения состоятся в Псковской области России.

Совместные российско-белорусские тактические учения ВДВ пройдут в конце февраля - начале марта, сообщили "Интерфаксу" в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Там уточнили, что учения состоятся в период с 28 февраля по 4 марта на базе 76 десантно-штурмовой дивизии.

"В совместном учении примут участие подразделения Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Основная фаза учения пройдет на территории Псковской области", - отметили в Минобороны.

Согласно информации департамента информации и массовых коммуникаций, руководить учениями будет командир 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

В рамках реализации этапов тактических учений российские и белорусские десантники будут выполнять учебно-боевые задачи на всю глубину запланированной операции, рассказал собеседник агентства.

"Особенностью проводимых совместных учений для подразделений обоих государств станет наличие сильно пересеченной местности и глубокий снежный покров. В районах выполнения задач подразумевается присутствие замерзших рек, озер, болот, канав и оврагов", - проинформировали в Минобороны.

Совместные тактические учения ВДВ России с привлечением подразделений зарубежного государства, проводимые на территории РФ, станут первыми международными учениями ВДВ в 2017 году.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с Планом международной деятельности Минобороны России.