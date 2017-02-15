Naviband собрал полный Re: Public, а «Гісторыю майго жыцця» пели хором 1 15.02.2017, 11:39

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Представители Беларуси на нынешнем «Евровидении» презентовали новый альбом «Иллюминация».

14 февраля в Минске проходило несколько аншлаговых концертов. В Prime Hall традиционно в этот день выступили J: морс, в Доме офицеров звучал симфо-джаз с американцем Сачалом Васандани, в «Брюгге» играли Nizkiz, а Re: Public трещал по швам от фэнов группы Naviband. «Еврорадио» долго решало, куда податься в День влюбленных, и отправилось посмотреть все же на представителей Беларуси на нынешнем «Евровидении».

Naviband презентовали новый альбом «Иллюминация». Сначала музыканты выглядели сосредоточенными, а потом начались танцы и зазвучала та самая «Гісторыю майго жыцця», которую клуб поет хором. «Нави» раскрепощенные и счастливые, принимали подарки, которые иногда настолько умиляли Ксюшу, что приходилось вытирать слезу.

Кажется, что на Naviband должны прийти их ровесники ― двадцатилетние девушки и парни. Но в зале помимо них было полно солидных мужчин в пиджаках и дам в красивых платьях. Были также представители группы Nuteki, Никита Найденов (он сделал перевод песни Джамалы «1944», и в исполнении Ксюши Жук и Артема Лукьяненко версия недавно растрогала саму украинскую звезду), а еще продюсер Brutto Антон Азизбекян и жена Сергея Михалка актриса Светлана Зеленковская (недавно команда Михалка предложила Naviband поддержку в подготовке к «Евровидению»).