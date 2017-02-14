Фотофакт: В Минске День святого Валентина отметили бело-красно-белыми флагами 3 14.02.2017, 21:30

Пользователь с ником Мирон предлагает поднимать бело-красно-белые флаги до их полной легализации.

В Минске на день святого Валентина появились бело-красно-белые флаги. На своей странице в Фейсбуке пользователь с ником «Мирон» написал:

«В «День любви» каждый стремится сделать знак внимания своим любимым. А как борцу продемонстрировать свою пламенную любовь к Родине, как не поднятым вверх бело-красно-белым святым нашим флагом? Мирон поздравляет всех патриотов и Беларусь с «Днем любви»!

Мирон предлагает поднимать бело-красно-белые флаги до их полной легализации.

«Мироновское движение» началось на Витебщине в середине 90-х годов прошлого века по поводу референдума 14 мая 1995 года, который изменил национальную символику. В дальнейшем это движение распространилось почти по всей Беларуси.

Рыгор Бородулин посвятил Мирону такие строки:

«Дрыжэце і калхозны трон,

і падхалімскія капэлы,

калі вывешвае Мірон

сьцяг родны бел-чырвона-белы».