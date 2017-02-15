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Леонид Заико: Чем выше рубль – тем ниже уровень жизни

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  • 15.02.2017, 17:14
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Леонид Заико

У белорусов нет денег на валютные «заначки».

«В Беларуси действует такой закон - чем выше уровень рубля, тем более низкий уровень жизни», - рассказал «Радыё Рацыя» экономист Леонид Заико.

По данным Национального банка, в январе белорусы продали рекордно мало валюты. В чем дело?

- Белорусский рубль в последнее время усилился по отношению к доллару и евро, а уровень жизни снизился. Есть такой новый закон белорусского притяжения: чем выше уровень белорусского рубля, тем более низкий уровень жизни. А вообще, в факте того, что белорусы стали меньше продавать валюты в январе, еще и психология. С начала года торопиться некуда, основные затраты были сделаны перед Новым годом. И, поскольку сбережения потратили в декабре, то в январе можно об этом даже и не думать. Тем более, что сегодня выгоднее покупать доллары и евро, а не продавать их.

- Есть мнение, что валютные запасы у населения заканчиваются ...

- Если смотреть на возможности сбережений и перспективы получения более высоких заработков, то в таких условиях люди всегда сдерживают свои потребности и стараются вести себя более рационально. Белорусы теперь меньше думают о том, чтобы сделать сбережения в валюте. Не та ситуация ...


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