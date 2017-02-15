Афганцам в Минске не дали почтить память товарищей 19 15.02.2017, 17:40

Пока на острове Мужества и Скорби возлагали цветы высокопоставленные чиновники, настоящие ветераны стояли перед цепью ОМОНа.

В 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Минске на острове Мужества и Скорби почтили память воинов-интернационалистов, пишут naviny.by.

Пока высокопоставленные чиновники и другие официальные лица, среди которых были министр обороны Андрей Равков, первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, министр информации Лилия Ананич, председатель Мингорсовета Василий Панасюк и другие, возлагали венки и цветы, около полутысячи рядовых граждан — ветеранов-афганцев, родственников и близких погибших воинов-интернационалистов — вынуждены были ждать на набережной Свислочи перед цепью ОМОНа.

Собравшихся не пропускали к мемориалу даже после завершения официальной церемонии возложения венков, так как начался митинг. Народ стал возмущаться. Люди удивленно спрашивали у сдерживавших их крепких ребят в камуфляже, почему они не могут просто возложить цветы и зажечь свечи. Кто-то заявил, и многие это поддержали, что афганцам плюнули в лицо.

Людей продержали почти час и пустили на остров Слез только после того, как недовольный ропот стал перерастать в возмущенный гул.

Понятно, что крошечный остров Слез не вместил бы всех желающих, но создавшуюся сегодня ситуацию можно было предусмотреть и провести церемонию так, чтобы удобно было всем, и в первую очередь тем, для кого боль Афгана — реальная боль, а не обязанность раз в год произнести парочку высокопарных фраз.