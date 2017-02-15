закрыть
15 февраля 2017, среда, 18:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Афганцам в Минске не дали почтить память товарищей

19
  • 15.02.2017, 17:40

Пока на острове Мужества и Скорби возлагали цветы высокопоставленные чиновники, настоящие ветераны стояли перед цепью ОМОНа.

В 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Минске на острове Мужества и Скорби почтили память воинов-интернационалистов, пишут naviny.by.

Пока высокопоставленные чиновники и другие официальные лица, среди которых были министр обороны Андрей Равков, первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков, министр информации Лилия Ананич, председатель Мингорсовета Василий Панасюк и другие, возлагали венки и цветы, около полутысячи рядовых граждан — ветеранов-афганцев, родственников и близких погибших воинов-интернационалистов — вынуждены были ждать на набережной Свислочи перед цепью ОМОНа.

Собравшихся не пропускали к мемориалу даже после завершения официальной церемонии возложения венков, так как начался митинг. Народ стал возмущаться. Люди удивленно спрашивали у сдерживавших их крепких ребят в камуфляже, почему они не могут просто возложить цветы и зажечь свечи. Кто-то заявил, и многие это поддержали, что афганцам плюнули в лицо.

Людей продержали почти час и пустили на остров Слез только после того, как недовольный ропот стал перерастать в возмущенный гул.

Понятно, что крошечный остров Слез не вместил бы всех желающих, но создавшуюся сегодня ситуацию можно было предусмотреть и провести церемонию так, чтобы удобно было всем, и в первую очередь тем, для кого боль Афгана — реальная боль, а не обязанность раз в год произнести парочку высокопарных фраз.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос