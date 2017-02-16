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Когда начнет падать рубль?

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  • 16.02.2017, 9:20
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Привязка белорусского рубля к российскому усиливает девальвационные риски.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 15 февраля белорусский рубль укрепился к доллару, который оказался на минимальном уровне с января 2016 года. Доллар снизился на 0,0154 - до 1,865 рубля. Евро опустился на 0,024 — до 1,9716 рубля.

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха частично связывает сложившуюся ситуацию с укреплением российского рубля — в корзине валют, к которой привязан рубль белорусский, он занимает 40%. Кроме того, не спадает объем предложения валюты со стороны физических лиц.

— Не исключено, что и Национальный банк принял решение не приобретать иностранную валюту, которая зачислялась бы в объем золотовалютных резервов, — сказал эксперт в интервью «Завтра твоей страны».

Препятствием для активной скупки иностранной валюты Нацбанком на внутреннем валютном рынке, по мнению аналитика, являются утвержденные параметры в рамках монетарного таргетирования.

— Если Нацбанк начнет агрессивно «защищать» иностранную валюту, то есть риск увеличения эмиссии белорусских рублей через валютный канал, что может повредить выполнению планов по инфляции, — поясняет Александр Муха.

Нацбанк, напоминает собеседник, стремится к однозначной инфляции — меньше 10% в год.

— Видимо, руководство считает некоторое укрепление номинального курса рубля по отношению к основным иностранным валютам и реального обменного курса белорусского рубля к корзине валют стран-основных торговых партнеров Беларуси менее вредным, чем ускорение темпов инфляции, — говорит эксперт.

Нацбанк уменьшил свое присутствие на валютном рынке и участие в биржевых торгах.

— И это свидетельствует о том, что он хочет сохранить доверие к самому себе. Более активная покупка иностранной валюты могла бы привести к обострению инфляционных рисков, — подчеркивает Александр Муха.

Укреплением рубля недовольны экспортеры, поскольку белорусская продукция из-за этого становится менее конкурентоспособной на внешних рынках.

— Национальному банку Беларуси сейчас действительно требуется очень серьезное искусство, чтобы обеспечить баланс интересов всех участников белорусской экономики, — считает эксперт.

— Но в дальнейшем я не исключаю рост курсов этих валют, как и некоторую девальвацию белорусского рубля к российскому. Нынешняя ситуация – это просто временной отрезок, — подытоживает Александр Муха.


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