В чем Литва обогнала Беларусь за годы независимости 20 16.02.2017, 14:10

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Как отличаются зарплаты и пенсии в соседских государствах.

Сегодня, 16 февраля, наш западный сосед отмечает важный праздник — День восстановления государственности. Дата приурочена к событиям 1918 года, когда в Вильнюсе представительство народа, провозгласило восстановление отдельного независимого государства. Сейчас Литва входит в состав Европейского союза, пишет «Новы Час».

Предлагаем сравнить некоторые социальные показатели Литвы с фактами из белорусской статистики.

Население Литвы около 2,85 миллионов человек (в Беларуси - около 9,5 миллионов).

Средняя продолжительность жизни в Литве у мужчин около 68 лет, а у женщин — около 79 лет.

В Беларуси, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году эти показатели составили 78 лет для женщин и 66 лет — для мужчин.

По данным статистики Министерства социальной защиты и труда Литвы, минимальная заработная плата в Литве составляет 380 евро в месяц (748,6 белорусских рублей по курсу на 17.02.17). В Беларуси минимальный месячный заработок изменился с 1 января 2017 года, теперь он составляет 265 рублей в месяц.

Средняя заработная плата в Литве (за исключением отдельных предприятий) в третьем квартале 2016 года — 793,3 евро (около 1562,8 белорусских рублей). В Беларуси в конце третьего квартала (сентябрь 2016 года) средняя начисленная заработная плата по стране — 732,9 рубля, в Витебской области — 629,1 рубля реальная 200-300 рублей.

В прошлом году, по данным статистики, средний размер пенсии в Литве составил 255,40 евро (около 503 белорусских рублей) в месяц, по старости, но с необходимым стажем — 266,60 евро (около 525 рублей). Средний размер назначенных пенсий в Беларуси в декабре прошлого года: 297 рублей.