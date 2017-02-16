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Рядом с Куропатами начали строить офисный центр

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  • 16.02.2017, 17:54

Активисты КХП-БНФ призывают защитить мемориальный комплекс.

Рядом с Куропатами со стороны минского микрорайона «Зеленый луг» началось строительство 5-этажного офисного центра, передает «Радыё Свабода».

Решение об этой стройке, как говорят местные жители, было принято в январе этого года, в Мингорисполкоме. Вчера вечером появилась строительная техника, и с утра начались активные действия — вырубка деревьев, установка ограждений, выгрузка стройматериалов.

Местные жители возмущены строительством, они собрали несколько сотен подписей против него. На место приехали активисты КХП-БНФ, которые пытались остановить стройку. Представители строительной фирмы, в свою очередь, показали протестующим все разрешения и сказали, что стройка будет продолжаться.

Активисты КХП-БНФ призывают завтра с утра придти защищать Куропаты.


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