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На белорусских предприятиях к апрелю выявят «лишних» работников

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  • 17.02.2017, 8:12
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Работа по выявлению избыточных кадров на белорусских предприятиях будет проведена до конца первого квартала текущего года.

Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович на заседании коллегии ведомства.

— Под данным кадровой диагностики, почти 6% от общей численности работающих — это избыточная численность, — сказал он. — Правительством дано поручение всем органам госуправления, местным органам власти в первом квартале провести кадровую диагностику на подведомственных предприятиях с целью определения фактической избыточной численности и принять соответствующие решения по работе конкретных предприятий, пишет sb.by.

Вместе с тем, добавил первый заместитель министра, необходимо понимать, что процесс реструктуризации приведет к освобождению части работников. Но оптимизация, по его словам, «должна быть социально ответственной». Для этого нужно привлекать и власть, и бизнес, и профсоюзы.


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