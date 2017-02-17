закрыть
17 февраля 2017, пятница, 14:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белоруска успешно стартовала на крупном теннисном турнире в Дубае

2
  • 17.02.2017, 12:28
  • 4,170
Арина Соболенко

Арина Соболенко вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в ОАЭ.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала в квалификации крупного турнира в Дубае (призовой фонд - $2,3 млн), сообщает БелТА.

В поединке первого раунда Соболенко, занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победила украинку Людмилу Киченок (406-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 6:0.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет болгарка Александрина Найденова (243). Победительница их матча получит пропуск в основную сетку турнира. Соревнования в ОАЭ завершатся 25 февраля.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»