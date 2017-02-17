Белоруска успешно стартовала на крупном теннисном турнире в Дубае 2 17.02.2017, 12:28

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Арина Соболенко

Арина Соболенко вышла во 2-й круг квалификации теннисного турнира в ОАЭ.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала в квалификации крупного турнира в Дубае (призовой фонд - $2,3 млн), сообщает БелТА.

В поединке первого раунда Соболенко, занимающая 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, победила украинку Людмилу Киченок (406-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 6:0.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет болгарка Александрина Найденова (243). Победительница их матча получит пропуск в основную сетку турнира. Соревнования в ОАЭ завершатся 25 февраля.