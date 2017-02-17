Страны «Вышеградской четверки» обогнали РФ по экспорту 17.02.2017, 16:36

21,825

Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - самые динамично развивающиеся государства Европы.

Страны Вышеградской четверки экспортируют в два раза больше, чем Россия, передает «Польскае Радые».

Знали ли вы, что страны Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, экспортируют в два раза больше, чем такая большая страна, как Россия? Посткоммунистические страны Центральной Европы - вовсе не экономические карлики, как о них думают. Такие оптимистичные выводы можно сделать из анализа, который провели эксперты исследовательского института EAST-Center. Почему на страны Вышеградской группы следует обратить внимание? На эту тему с мы поговорим с руководителем исследовательского центра Андреем Елисеевым.

143-миллионная Россия ежегодно продает за границу товаров и услуг на 270 миллиардов долларов. В то же время, суммарный экспорт Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые вместе насчитывают 64 миллионов жителей, составляет 492 миллиарда долларов. Если учесть, что в российском экспорте более 60% составляет нефть, газ и прочее сырье, то в экспорте относительно небольших центральноевропейских государств доля высокотехнологических продуктов несравнимо выше.

Такие цифры заставляют по-новому посмотреть на экономический потенциал стран Вышеградской группы - говорит эксперт EAST-Center Андрей Елисеев.

Статистически не очень корректно суммировать экспорт этих 4-х стран и сравнивать его с российским, так определенная часть экспорта Вышеградской четверки приходится на торговлю между собой. Однако если взять экспорт, например, Чехии, то впечатляет, что эта 10-миллионная страна экспортирует только в 2 раза меньше, чем Россия. А экспорт Польши составляет 2/3 от российского. Это важные показатели, свидетельствующие об успехе центральноевропейских стран, успехе их экономической трансформации. Если сравнить валовой внутренний продукт Вышеградской четверки с тем же российским, то получится, что в России он в полтора раза больше, но и населения в России более чем в 2 раза больше.

Вышеградской группы или V4 - это объединение четырех центральноевропейских стран, созданное в 1991 году. Руководители Польши, Венгрии и тогда еще Чехословакии в небольшом венгерском городке Вышеграде договорились сотрудничать с целью как можно скорее присоединиться к Европейскому сообществу. После того, как страны Вышеградской четверки успешно вступили в Евросоюз, сотрудничество между ними не прекратилось.

Сегодня эта группа является скорее форумом для обсуждения региональных проблем, чем сильным экономическим или политическим альянсом. Однако даже регулярные встречи руководства четырех стран имеют немалое значение.

Все познается в сравнении. Очень важно, что эти страны сохраняют и развивают отношения между собой. Как бы скептически некоторые ни смотрели на Вышеградскую группы, она остается одним из самых активных интеграционных объединений внутри Европейского союза. Что важно: это объединение существует не только на бумаге. Регулярно проходят встречи на высшем уровне. Мы можем вспомнить множество интеграционных организаций (в том числе на постсоветском пространстве), которые остались только на бумаге, в которых годами не было встреч на высшем уровне.

Страны Вышеградcкой четверки, имеют не только фонд, который поддерживает проекты в сфере образования, культуры и науки. Эти государства договариваются о решение политических проблем. Так было во время миграционного кризиса в Европе. Отдельно необходимо подчеркнуть создание в 2014 году совместной военной группы - в ответ на российскую агрессию в Украине. Поэтому важно, что они, во-первых, имеют успех экономической трансформации, а во-вторых, не перестают интегрироваться между собой.

Экономический, а возможно, и политический потенциал стран Вышеградской группы будет продолжать расти. В то же самое время постсоветское пространство, а прежде всего Россия, все глубже погружаются в кризис. Более интересным финансовым центром для Беларуси и Украины будут Варшава и Прага. Сейчас в нашем широком посткоммунистическом регионе мы наблюдаем противоположные тенденции. Польша имеет 60 кварталов непрерывного экономического роста. Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития OECD только Австралия имеет лучший показатель. С другой стороны, мы имеем постсоветские страны, а прежде всего Россию, где царит структурный кризис. И связан он не только с падением цен на энергоресурсы, а с тем, что в этих странах своевременно не были завершены реформы. Поэтому разница в размере валового внутреннего продукта или экспорта между странами Восточной Европы и странами Центральной Европы будет только расти.

Таким образом, страны Вышеградской группы - это совсем не «бедные родственники» Западной Европы и или слабые бывшие вассалы России. Это страны, экономики которых растут.

Поэтому ожидается, что голос Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы в Европейском союзе и на постсоветском пространстве будет звучать все сильнее.