закрыть
17 февраля 2017, пятница, 21:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Евгений Афнагель: Уличная активность оппозиции будет нарастать

4
  • 17.02.2017, 19:35
  • 4,416
Евгений Афнагель

У власти один выход - пойти на диалог с оппозицией.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал в интервью Charter97.org о прошедшем в Минске Марше рассерженных белорусов.

- Если сказать коротко – я горжусь своим народом. Не видел такого количества людей с Площади-2010. Последние акции не отличались своей многочисленностью, a сегодня вышло как минимум несколько тысяч человек. Чувствую гордость за белорусов, которые не стали терпеть издевательство над собой.

Я уверен, что после сегодняшней акции, уличный протест, уличная активность оппозиции будет нарастать, как снежный ком. Cегодня я увидел сотни новых лиц. И поэтому я уверен, что на День Воли выйдут тысячи человек. Главный итог сегодняшней акции – победа над страхом.

Сегодня даже власть поняла, что надо говорить с оппозицией, надо садится за круглый стол. Но власти должны вначале остановить репрессии против активистов и СМИ, дать возможность вернуться в страну политикам и, в первую очередь, кандидату в президенту Андрею Санникову. Власти должны начать реформы, иначе их ждет не круглый стол, а голодные бунты. Сегодня мы показали, что мы сильны.

Мы должны продолжать сильные шаги и продолжать массовые уличные протесты. А Лукашенко должен знать: если он не пойдет на диалог, то его снесут русски штыки.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»