Евгений Афнагель: Уличная активность оппозиции будет нарастать 4 17.02.2017, 19:35

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Евгений Афнагель

У власти один выход - пойти на диалог с оппозицией.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал в интервью Charter97.org о прошедшем в Минске Марше рассерженных белорусов.

- Если сказать коротко – я горжусь своим народом. Не видел такого количества людей с Площади-2010. Последние акции не отличались своей многочисленностью, a сегодня вышло как минимум несколько тысяч человек. Чувствую гордость за белорусов, которые не стали терпеть издевательство над собой.

Я уверен, что после сегодняшней акции, уличный протест, уличная активность оппозиции будет нарастать, как снежный ком. Cегодня я увидел сотни новых лиц. И поэтому я уверен, что на День Воли выйдут тысячи человек. Главный итог сегодняшней акции – победа над страхом.

Сегодня даже власть поняла, что надо говорить с оппозицией, надо садится за круглый стол. Но власти должны вначале остановить репрессии против активистов и СМИ, дать возможность вернуться в страну политикам и, в первую очередь, кандидату в президенту Андрею Санникову. Власти должны начать реформы, иначе их ждет не круглый стол, а голодные бунты. Сегодня мы показали, что мы сильны.

Мы должны продолжать сильные шаги и продолжать массовые уличные протесты. А Лукашенко должен знать: если он не пойдет на диалог, то его снесут русски штыки.