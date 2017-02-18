Гомельский «тунеядец»: Я горжусь народом Беларуси! 18.02.2017, 22:59

Максим Филиппович

Пятничный многотысячный протест в Минске отозвался эхом по всей стране.

Региональные активисты и просто те, кого назвали «тунеядцами», не скрывают бодрого настроения, передает «Белсат».

«Когда белорус достигает определенной точки кипения, то белоруса уже не остановит ничто, он для свободного достойной жизни будет грызть все. И вчерашнее шествие показало это во всей «красе». Молодцы, я горжусь народом Беларуси», — говорит «тунеядец» — блогер из Гомеля Максим Филиппович.

До точки кипения дошел и сам он, его блог на «Youtube» имеет сотни тысяч просмотров.

«Пусть называют «тунеядцем», мне уже все равно. Главное, что я не раб», — заявляет блогер в одном из своих видеороликов.

Недовольство накопилось и у других жителей Гомеля.

«Необходимо сохранять такую активность. Потому что никто не пойдет на уступки, тем более сегодняшние власти, если не будет протестных настроений, если не будет требования упразднить этот декрет», — полагает Василий Поляков, заместитель председателя ОГП в Гомеле.