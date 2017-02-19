В Китае заступил на службу первый в мире робот-полицейский 19.02.2017, 11:13

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Фото с сайта twitter.com

«Робокоп» может охранять территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров.

На вокзале в китайской провинции Хэнань появился первый робот-патрульный, передает в субботу агентство China News Service (перевод – ria.ru).

Сообщается, что робот-полицейский заступил на дежурство в зале ожидания на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу еще накануне.

Робот может охранять территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Он способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать об угрозе пожара.

Отмечается, что в течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего будет постоянно дежурить по ночам.

На фотографиях, которые публикует агентство, видно, что черно-белый робот высотой меньше человеческого роста передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров.