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На Климовичском ликеро-водочном заводе неожиданно поменялась власть

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  • 19.02.2017, 11:24
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Фото: 6tv.by

Провалившего задания ставленника Лукашенко решили прибрать «без шума и пыли».

Любые новости, связанные с Климовичским ликеро-водочным заводом, вызывают особый интерес в городе Климовичи, да и во всей Могилевской области, пишет региональное издание 6tv.by.

Дело в том, что на ЛВЗ работает значительное количество местных жителей, а вклад предприятия в пополнение областного бюджета достаточно значим. Поэтому информация о готовящихся кадровых изменениях в руководстве завода привлекла всеобщее внимание.

Последним руководителем ЛВЗ был Олег Буянов. В апреле 2014 года состоялась рабочая поездка Лукашенко в Климовичский район, во время которой он лично оповестил климовчан о том, что поменял директора завода. Официально это подтвердилось 2 мая, когда пресс-служба правителя сообщила, что Лукашенко дал согласие на назначение генеральным директором ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» Олега Алексеевича Буянова. Ранее он работал председателем комитета экономики Могилевского облисполкома.

За прошедшие с тех пор несколько лет на ЛВЗ произошли серьезные изменения, вызванные ухудшением его финансово-экономического положения. Ежегодно происходило сокращение численности работающих, коллектив предприятия заметно уменьшился. Также для снижения убытков головного предприятия была закрыта часть его спиртзаводов. А в 2015 году Климовичский ЛВЗ ввели в состав республиканского холдинга производителей ликеро-водочной продукции, что сказалось на его статусе в принятии самостоятельных решений.

Неудивительно, что в последнее время в Климовичах неоднократно говорили о том, что гендиректор ЛВЗ Олег Буянов хочет покинуть свою должность. Об этом приходилось слышать как в прошлом, так и в текущем году. Но новость о том, что на завод приходит новый руководитель, тем не менее, стала неожиданной. В середине февраля на предприятие приехал человек, которого представили как будущего директора. По имеющейся распоряжении журналистов информации, это Михаил Окулик из Слонима.

Михаил Васильевич Окулик родился в 1960 году. Имеет солидный опыт работы в алкогольной отрасли Беларуси, около 20 лет возглавлял Слонимский винно-водочный завод. Отмечен почетными грамотами Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» и Гродненского областного исполнительного комитета.

Слонимский винно-водочный завод специализируется на производстве плодово-ягодных вин, ликеров десертных и коньяков, различных видов уксуса. Здесь тоже имеются проблемы со сбытом продукции, было произведено сокращение трудового коллектива. Когда Слонимский винно-водочный завод решили присоединить к ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод», Окулик не поддержал предлагаемую реорганизацию. В январе 2017 года объединение все-таки состоялось, но уже при другом руководителе. А Михаил Окулик принимает сейчас дела на Климовичском ликеро-водочном заводе.


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