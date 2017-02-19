СМИ: Белорусский тренер «Сибири» подал в отставку 19.02.2017, 15:23

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Андрей СКАБЕЛКА

Фото: Юрий КУЗЬМИН / photo.khl.ru

В новом сезоне Андрей Скабелка может возглавить уфимский «Салават Юлаев».

Как стало известно «Чемпионату» из источника, близкого к ситуации, белорусский главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» подал в отставку. При этом принята ли отставка руководством клуба — не сообщается.

Новосибирцы одержали победу в Екатеринбурге — 2:1 (по буллитам), но не попали в плей-офф, уступив путевку в Кубок Гагарина китайскому «Куньлуню» лишь по дополнительным показателям.

Андрей Скабелка работал с «Сибирью» на протяжении трех сезонов, из которых два новосибирский клуб выходил в плей-офф, причем в первый год работы белорусского наставника дошел до финала Восточной конференции, завоевав бронзовые медали чемпионата КХЛ.

У «Сибири» перманентно возникают финансовые проблемы, каждый год из команды уходят ее лучшие хоккеисты.

Контракт главного тренера сибиряков действовал до конца сезона-2017/18.

Ранее сообщалось о том, что в новом сезоне Андрей Скабелка может возглавить уфимский «Салават Юлаев».

Тренерский путь Андрея Скабелки начался в 2007 году в новокузнецком «Металлурге», где он трудился в роли старшего тренера, после чего последовал пост главного тренера в «Гомеле» (2009−2013), с которым он дважды (2010, 2012) становился бронзовым призером чемпионата страны. Но в 2013 году выбыл из плей-офф белорусской экстралиги уже в первом раунде, проиграв минскому «Юниору», который в двух первых встречах укрепился двумя десятками хоккеистов из «Юности», выступавшей тогда в ВХЛ. После того как большинство опытных игроков «Юности» и главный тренер Михаил Захаров со скандалом были отозваны из «Юниора», гомельчане одержали две победы, но в решающей пятой встрече уступили молодым соперникам и вылетели из плей-офф. Скабелка после этой неудачи подал в отставку.

В сезоне 2011/12 Скабелка был старшим тренером, а в 2012/13 — главным тренером национальной сборной Беларуси. Правда, здесь успехов он не снискал. В феврале 2013 года не сумел завоевать путевку на сочинскую Олимпиаду-2014 на квалификационном турнире в датском Войенсе. А на ЧМ-2013 в Стокгольме сборная Беларуси заняла 14-е место среди 16 команд, одержав 1 победу в 7 матчах и с трудом сохранив прописку в элитном дивизионе.

Сезон-2013/14 Скабелка провел в нижегородском «Торпедо» в должности ассистента Петериса Скудры, который когда-то трудился в «Сибири». А после ухода из «Сибири» в ЦСКА главного тренера Дмитрия Квартальнова Андрей Скабелка получил приглашение возглавить «Сибирь».

Во время игровой карьеры Андрей Скабелка выступал за московский ЦСКА, хабаровский СКА, минское «Динамо», ярославское «Торпедо», казанский «Ак Барс», тольяттинскую «Ладу», «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев». Всего в чемпионатах России он провел 511 матчей (124 шайбы, 146 передач). Скабелка является бронзовым призером и чемпионом России в составе ярославского «Торпедо». В 1997 году стал лучшим нападающим чемпионата России, дважды становился лучшим хоккеистом Беларуси (1994 и 1997). В составе белорусской национальной команды выступал на 12 чемпионатах мира и на Олимпийских играх в Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002. Провел за сборную Беларуси 133 игры и является вторым ее бомбардиром в истории, набрав 114 очков (49 голов, 65 передач) и уступая лишь Алексею Калюжному — 134 (48+86) балла.