Как некоторые СМИ провалились на Марше 20 Евгений Афнагель

19.02.2017, 17:12

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Евгений Афнагель

Уличная активность белорусов будет нарастать вне зависимости от диванной партии критиканов.

Марш рассерженных белорусов, прошедший по центру Минска 17 февраля, стал уникальной акцией.

Конечно, в первую очередь из-за количества вышедших на него и той атмосферы, которая царила на центральном проспекте столицы. Но у этой акции была еще одна особенность, на которую обратили внимание пользователи соцсетей и многие участники.

На протяжении всей подготовки к акции только два-три крупных независимых медиа писали о ней объективно. За это им, а также всем, кто распространял объективную информацию о Марше, огромное спасибо. Рассерженные и неравнодушные журналисты, блогеры, активные пользователи соцсетей лучше остальных смогли почувствовать настроения в обществе и оценить протестный потенциал. Уверен, что их авторитет среди читателей благодаря этому только вырос.

Большинство же независимых СМИ упорно старались игнорировать акцию, а некоторые заранее объявили ее «провальной» и приложили максимум усилий, чтобы она не состоялась. Я сознательно не называю эти издания, надеясь, что произошедшее - «косяк» отдельных сотрудников, а не политика редакций.

Еще месяц назад мы — организаторы Марша — столкнулись с необычным явлением. Часть белорусских журналистов никак не могла запомнить, как называется акция, хотя об этом было объявлено еще 17 января. Ее именовали и «маршем против поборов», и «маршем недовольных», и «маршем возмущенных», путая своих читателей. Не верите — забейте в поиск на независимых сайтах «Марш рассерженных белорусов» либо «Марш абураных беларусаў» в зависимости от языковой версии - увидите, что некоторые выучили название акции только за день до ее проведения. Допускаю, что кто-то из журналистов не умеет читать, но ведь несложно в век соцсетей найти организаторов и уточнить у них название.

Подчеркну: призывать людей прийти на акцию не является задачей СМИ. Это наша задача, как участников и организаторов Марша. Но люди ждут хотя бы объективного освещения подготовки к нему и адекватного обсуждения возможных вариантов развития событий.

Ближе к 17 февраля стали происходить еще более странные вещи. Информация о Марше начала появляться, но ее общий посыл заключался либо в том, что акция не состоится, либо в том, что о ней никто не знает, либо в откровенном запугивании читателей. Видимо, двадцати лет насаждения страха в обществе недостаточно. Как иначе расценить такие заголовки, как «Акция будет провальной», «Стоит ли ожидать массовых арестов «тунеядцев», «Политические генералы готовятся к прошлой войне», «Марш будет холостым выстрелом»?

Да, можно свалить вину на «экспертов» и «политиков», но ведь их позиция всем прекрасно известна! Не является секретом и их отношение к уличным протестам. Почему бы не спросить об акции тех, кто имеет иное мнение, чем позиция редакции? Почему бы не узнать о ней у обычных людей, которые обсуждали ее в соцсетях?

Интересно, что некоторые продолжают бороться с Маршем рассерженных белорусов и сегодня, пытаясь занизить количество участников или указывая, что на площади звучали не те лозунги. Был целый месяц, чтобы инициировать обсуждение акции, дать возможность высказать свое мнение людям, которые собирались на нее прийти, предложить какие-то свежие идеи организаторам. Но вместо этого многие медиа предпочли не обращать внимания на подготовку к акции. Читаем вчера на одном из сайтов: «Злость народа, которую проморгали все»… Да не все, а только «эксперты», которые не понимают, что происходит вокруг, «политики», которые не знают, что от них хотят люди, и «журналисты», которые забыли о таких понятиях, как «объективность» и «ответственность».

Уличная активность белорусов будет нарастать вне зависимости от диванной партии критиканов всего и вся. Сегодняшние акции в областных центрах, в первую очередь в Гомеле, — подтверждение этому. Но хотелось бы, чтобы также росло количество читателей независимых СМИ. Ситуация сегодня такова, что выбор приходится делать всем - даже журналистам.

Евгений Афнагель, Фейсбук