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Синоптики: На неделе ожидается неустойчивая погода

  • 20.02.2017, 11:47
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Фото: bymedia

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая ветреная с осадками погода.

Температурный фон будет удерживаться выше климатической нормы и вполне соответствовать мартовским значениям, рассказала tut.by заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.

Во вторник, 21 февраля, под влиянием активных атмосферных фронтов атлантического циклона, который будет смещаться по северу Европы, во многих районах нашей страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, более интенсивные осадки ожидаются ночью по Витебской области. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-западу республики ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -1, +4°С, максимальная днем +2 +8°С.

В среду, 22 февраля, на территорию нашей страны начнет поступать воздушная масса со Скандинавии, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по западу переходящий в дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Днем по западу страны сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -4, +2°С, по Витебской области при прояснениях воздух охладится до -6°С; максимальная днем -2, +4°С, по юго-западу до +6°С.

В четверг, 23 февраля, очередная система фронтальных разделов вызовет во многих районах страны осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром слабый гололед. На большей части территории страны вновь ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны, максимальная днем 0, +6°С.

В пятницу, 24 февраля, сохранится неустойчивая теплая погода. На большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый туман, гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3, +4°С, максимальная температура днем +1 +7°С, по югу страны она повысится до +8 +10°С.


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