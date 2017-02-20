Белорусские каверы на песни Курта Кобейна 20.02.2017, 14:56

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Курт Кобейн

20 февраля лидеру группы Nirvana исполнилось бы 50 лет.

Курт Кобейн ушел из жизни в 1994-м, застрелившись из ружья. Музыкант оставил после себя всего три студийных альбома, но песни из них до сих пор влияют на поколения музыкантов, которые не перестают делать каверы на легендарные треки. Белорусские музыканты - не исключение.

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Самые известные белорусские музыканты-сторонники Курта Кобейна, безусловно, Федор Живалевский с группой "Голая монашка" и Евгений Змушко с "Мутнымвокам". Музыканты - не только играли гранж в определенные периоды и пытались в жизни и на сцене выглядеть так, как Курт, но и остаются посетителями концертов-трибьютов Nirvana. Они спели ряд каверов на песни Кобейна.

Адептам белорусской старинной музыки, "Стары Ольса", так понравилось играть каверы на рок-классику, что в результате они выпустили целый альбом, куда вошли хиты Metallica, Pink Floyd, RHCP и другие.

На телеканале ОНТ выходила программа "Легенды. Live", в рамках которой белорусские музыканты исполняли кавер-версии мировых хитов. Естественно, не обошли вниманием и песни Nirvana.

Барановичская группа RENUEN имеет белорусскоязычный альбом каверов на рок-классику. Музыканты говорят, что диск "Mova Metaliova" стал для них настоящим испытанием, мол, надо было выкручиваться, чтобы перепетые хиты звучали не хуже оригинала.

Естественно, что влияние Nirvana сказалось и на N.R.M. Лявоне Вольском, который хотя и не делал каверов на песни Кобейна, но без цитат не обошлось.