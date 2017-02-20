Импорт нефти в Беларусь сократился на 20,8% 20.02.2017, 21:41

Импорт сырой нефти в нашу страну в 2016 году сократился до 18,1 млн тонн.

Об этом свидетельствуют опубликованные 20 февраля данные Национального статистического комитета, передает «Радыё Рацыя».

Общая стоимость импортируемого сырья составила 3,97 млрд долларов (в 2015 году на покупку нефти было потрачено 5,7 млрд долларов). Средняя цена за тонну нефти составила 218,7 доллара против 247,3 доллара в 2015 году.

Импорт нефтепродуктов составил 1,72 млн тонн на общую сумму 565,5 млн долларов, в количественном выражении объем импорта вырос на 4%. Средняя цена импортируемых нефтепродуктов составила 329 долларов за тонну против 309 долларов в предшествующем году.

По данным статистики, Беларусь в 2016 году увеличила поставки нефти по сравнению с 2015 годом на 0,1% до 1 млн 617 тыс. тонн, заработав 471,6 млн долларов (снижение на 18,6%).

На экспорт поставлено 13 млн тонн нефтепродуктов (на 22,7% меньше, чем в 2015 году) на общую сумму более 4 млрд долларов (снижение по стоимости за год на 40,4%).

Как сообщил 17 февраля председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, на деятельность организаций концерна в 2016 году влияли снижение поставок российской нефти и проведение Россией налогового маневра в нефтяной сфере, ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, снижение платежеспособности покупателей, рост стоимости энергоресурсов и курсовых разниц по финансовым обязательствам организаций концерна в результате девальвационных процессов.

По словам Ляшенко, падение экспорта обусловлено двумя основными факторами: снижением котировок на нефть в 2016 году на 18,5%, что, в свою очередь, вызвало падение цен на основные товары химической отрасли, а также ограничением объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года, из-за чего поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам 2016 года снизились на 22,7%.

Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам пока не привели.

Белорусские власти настаивают на том, что стоимость российского газа в долларовом эквиваленте должна быть снижена, с чем несогласна российская сторона. Со второй половины 2016 года, реагируя на неуплату Беларусью в полном объеме стоимости газа, российское правительство приняло решение сократить поставки нефти в страну.