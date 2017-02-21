Фальшивомонетчики печатали деньги на даче под Минском 4 21.02.2017, 11:15

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В этом году подозреваемые сделали и сбыли 30 фальшивых банкнот по 20 рублей.

Двух фальшивомонетчиков задержали минские правоохранители. 17 февраля в столице были обнаружены две фальшивые купюры по 20 рублей.

Правоохранители выяснили, что купюры сбывал неработающий 25-летний минчанин, ранее неоднократно судимый. При задержании у него обнаружили еще семь таких же фальшивых банкнот, передает «Еврорадио».

Минчанин действовал не один. Его подельника задержали на даче у деревни Скураты Смолевичского района Минской области. Сообщается, что 27-летний неработающий мужчина был задержан прямо при изготовлении фальшивых денег. При обыске правоохранители конфисковали шесть поддельных купюр, компьютерную и множительную технику, а также 10 листов формата А4 с изображением аналогичных купюр.

По данным правоохранителей, в январе-феврале 2017 года подозреваемые сделали и сбыли 30 фальшивых банкнот по 20 рублей.