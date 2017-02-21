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В Лиде бизнесмен из Казахстана сходил в баню за $13 тысяч

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  • 21.02.2017, 14:08
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Директор частного предприятия приехал в Лиду, чтобы заключить выгодную сделку.

Бизнесмен отдал залог за комбайны, которые купил у частника, и их сразу отправили в Казахстан. А сам мужчина остался на некоторое время в Лиде и решил сходить в местную баню, сообщает местное издание «Принеманские вести».

Там он познакомился с лидчанином, которого пригласил к себе на съемную квартиру. После распития спиртных напитков и душевной беседы, когда новый приятель ушел, житель Казахстана не досчитался в кошельке 13 тысяч долларов.

В процессе разбирательства оказалось, что гость к краже денег не имеет никакого отношения. Однако факт кражи установлен. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Правоохранители занимаются поисками подозреваемых.


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