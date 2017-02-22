МИД Литвы: Санкции будут продолжаться до ухода РФ из Украины 2 22.02.2017, 11:36

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Литва твердо поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Литва будет стремиться, чтобы санкции в отношении России применялись до тех пор, пока она «не уйдет из незаконно захваченной территории Украины», отмечается в опубликованном во вторник заявлении МИД Литвы по случаю третьей годовщины оккупации Крыма, сообщает delfi.lt.

«Литва твердо поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Поддерживая Украину, мы и далее будем последовательно осуществлять политику непризнания аннексии и оккупации Крыма, начавшихся три года назад. Мы будем стремиться к тому, чтобы применяемые в отношении Российской Федерации санкции ЕС и международного сообщества, связанные с незаконным захватом полуострова, продолжались до тех пор, пока Россия не покинет незаконно захваченную украинскую территорию», - говорится в заявлении.

В заявлении также осуждаются осуществляемые Россией нарушения прав человека, свободы СМИ, мирных собраний, вероисповедания и убеждений, преследования крымских татар. Отмечается, что беспокойство вызывают и учащающиеся запугивания правозащитников, работающих с крымскими татарами, задержания активистов, закрытие Меджлиса крымских татар, продолжающиеся репрессии и прочие нарушения прав человека.

«Незаконные действия Российской Федерации не только попирают двухсторонние и многосторонние соглашения об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но и создают угрозу безопасности и стабильности во всей Европе», - отмечает МИД.

РФ аннексировала Крым в 2014 году, когда в Киеве был свергнут поддерживаемый Москвой президент Виктор Янукович.