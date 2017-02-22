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В пункте пропуска на границе служебная овчарка пограничников напала на ребенка

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  • 22.02.2017, 13:50

Трехлетняя девочка с семьей пересекала украинско-белорусскую границу.

18 февраля в международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Теребежов» служебный пес напал на трехлетнюю девочку, которая с семьей пересекала украинско-белорусскую границу. Об этом tut.by сообщил читатель.

По его словам, собака укусила девочку, когда та вышла с мамой из машины, чтобы пройти в санитарную комнату.

В пресс-службе Госпогранкомитета подтвердили: вечером 18 февраля служебная собака породы немецкая овчарка «нештатно среагировала» на выход из транспортного средства двух пассажиров — матери и ребенка.

В результате инцидента пострадал ребенок, которому причинены незначительные телесные повреждения. Сотрудниками пункта пропуска была оказана вся необходимая первая помощь, вызвана бригада скорой помощи. Семье пострадавшего ребенка принесены официальные извинения, а также оказывается дальнейшая помощь. Обстоятельства и условия произошедшего, а также причины, спровоцировавшие нештатное поведение служебной собаки, выясняются в рамках назначенной проверки, — сообщили в пресс-службе ГПК.

В Центральной городской больнице Столина ребенка осмотрели и отправили домой. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщил главврач Столинской ЦРБ Петр Пашкевич.


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