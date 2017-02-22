Футболист «Спартака» рассказал, как Гончаренко ему два спора проиграл 22.02.2017, 13:59

Ивелин Попов рассказал о том, как работалось под руководством белорусского тренера.

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о работе в «Кубани» под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА белоруса Виктора Гончаренко, пишет «Прессбол».

- Вы же сегодня практически эксперт по ЦСКА, играли у Гончаренко. Что этот человек точно изменит в команде?

- Когда работали с ним в «Кубани», Гончаренко был фанатом тактических занятий. Изучал до мелочей каждого соперника. В ЦСКА будет то же самое. Я поражался: «Зачем столько над этим работать?» — «Мне это помогло в БАТЭ, всегда приносило результат. Значит, буду делать и здесь». Два спора мне проиграл!

- Как интересно. Расскажите же скорее.

- 2014 год. Сборы в Турции. Смотрит на меня: «Говори, сколько очков «гол плюс пас» наберешь после 13 игр?» — «Семь точно наберу!» Гончаренко будто ждал такого обещания. Обрадовался: "Если набираешь семь, всю команду веду в ресторан. Не только футболисты, весь персонал, каждый массажист будет пировать за мой счет!»

- Если не набираете?

- Все то же самое — только уже за мой счет. Пожали руки.

- Кто платил?

Уже за три матча до конца набрал больше. Гончаренко не обманул — всех собрал и поехали в ресторан. Погуляли классно! Я думал, у него желание спорить пропало на всю жизнь. Так он снова подходит: «Осталось три матча. Сколько еще наберешь?». Я прикинул — ну, два-то наберу. Гончаренко обрадовался: «Спорим?» — «Спорим!»

- Хоть здесь-то проспорил?

- Первый же матч с «Крыльями», первый тайм — 0:0. Во втором делаю две голевые. Гляжу на него: «Уже проиграл!»