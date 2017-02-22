Стали известны виновные в повреждении корпуса реактора для БелАЭС 6 22.02.2017, 22:39

Фото: tut.by

В СМИ появилась телеграмма, в которой называют виновных в повреждении корпуса реактора.

В распоряжение редакции orsha.eu попала секретная телеграмма, которую рассылали по всем подразделениям железной дороги после столкновения корпуса реактора для Белорусской АЭС с опорой.

Напомним, через Оршу по железной дороге проехал сверхнегабаритный груз — корпус реактора Белоруской АЭС. Это уже второй такой корпус который ехал через Оршу — первый уронили на самой станции. Но и второй корпус вляпался в приключения ещё при транспортировке. На станции Славное сверхнегабарит ударился об опору.

«К нам попала телеграмма, которая рассылалась по всем подразделениях железной дороги и, при этом, в отличие от других телеграмм рассказывающих о ЧП на БЧ, имела почти секретный характер. После ознакомления нужных работников с телеграммой, ее возвращали ответственным лицам, а в самом тексте слова «корпус реактора» или АЭС не упоминаются ни разу. Хотя речь идет, очевидно, про корпус реактора, поскольку других сверхнегабаритов по этой линии железной дороги, да ещё и с попаданием в аварию, в декабре не было», — говорится в публикации.

В тексте телеграммы виновными в происшествии называются работники трех подразделений БЖД: борисовский ПЧ (путевая часть, дистанция пути — современное название), оршанское ШЧ (шнуровая часть, дистанция сигнализации и связи — современное название) и оршанское ЭЧ (энергетики).

Фото: orsha.eu

Напомним, инцидент с первым корпусом реактора произошел на стройплощадке БелАЭС 10 июля: во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию Беларуси российская сторона заменила поврежденный корпус.

Белорусские экологи заявляют: строительство Белорусской АЭС подошло к опасной черте – установку поврежденного корпуса реактора надо остановить.