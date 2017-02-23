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Глава МВФ отказалась списывать долги Греции

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  • 23.02.2017, 8:48
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Кристин Лагард
Фото с сайта economics.lb.ua

Вместо этого греческому правительству посоветовали заняться реформами.

Международный валютный фонд (МВФ) не считает реструктуризацию долгов Греции обязательной процедурой. В списании части долга Афин "в данный момент" нет необходимости, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по окончании встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине в среду, 22 февраля, передает DW.

Тем не менее, по словам Лагард, текущий долг будет реструктурирован - например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов.

Глава МВФ в целом положительно оценивает деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", - заявила Кристин Лагард в интервью немецкой медиакомпании ARD. В то же время она призвала Афины к дальнейшим реформам налоговой и пенсионной системы.

В настоящий момент МВФ не участвует в программе финансовой помощи Греции. Правительство Германии заинтересовано в том, чтобы привлечь Международный валютный фонд к реализации новой программы кредитования Афин. Однако в этом вопросе существуют серьезные разногласия между МВФ и европейскими донорами. Фонд выступает за облегчение утвержденных в ЕС бюджетных показателей для Греции, а также за списание части долгов. Германия выступает против такого подхода.


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